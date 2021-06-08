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紓困申請上線塞爆 要等9天

台灣新聞組／台北8日電
全台三級警戒延後到6月28日，許多店家恐持續停業，相關線上紓困申請則從7日開始。(記者葉信菉／攝影)
全台三級警戒延後到6月28日，許多店家恐持續停業，相關線上紓困申請則從7日開始。(記者葉信菉／攝影)

衛福部的疫情急難紓困線上申請昨上線，爆量大塞車，有人系統顯示須等1萬3155分鐘，形同要等九天多；鄉鎮市公所電話接不完，還有民眾跑到公所查詢，反而造成群聚。勞動部自營作業者或無一定雇主勞工的生活補貼費，也從昨上網登錄申請，短短六小時湧入逾百萬次上線，同樣嚴重塞車，也一樣有民眾跑到勞保局想臨櫃辦理。

相關補助申請首日一團亂，系統卡卡導致怨聲載道。勞保局呼籲，自營作業者或無一定雇主勞工的生活補貼費申請，7月5日前登錄都有效，民眾可晚幾天登錄，權益不會受影響，也提醒該申請全採線上，民眾切勿臨櫃辦理。

勞保局說，該生活補貼預計有185萬名勞工可拿到一萬或三萬元，但須透過職業工會加保勞保，去年已獲補助者直接入帳，但約有85萬名新擴大補助對象必須申請。昨因有許多人選擇使用「健保卡卡號+戶口名簿户號」方式登入，過程需要驗證，加上許多不確定是否符合補助資格的民眾也上線查詢，造成塞車。

至於沒有任何社會保險者，可申請衛福部的疫情急難紓困，但須符合因疫情請假或無法工作致生計陷困，且戶籍全部人口存款、收入設算，平均每人每月生活費未逾2萬6576元台幣，以戶籍為單位，全戶協調一人申請，每戶補助一到三萬元。

但昨天系統同樣塞爆，台東有人凌晨四點多就起床在電腦前待命，依然卡在系統中。苗栗有民眾近十點登上系統，顯示要等1萬3千多分鐘，廿歲以下民眾及沒有金融機構帳戶者都無法登入，許多人因此改打電話，或直接到公所詢問；彰化縣員林市長游振雄就說，不少年長者不會用網路，只能跑到公所或是打電話詢問。

但電話被打爆。「七點多還沒上班，民眾的電話就來了！」台東縣社會處為此加開新專線，並用LINE協助回覆，還有承辦員講到聲音沙啞。台東縣社會處說，上周宣布紓困計畫後，每天都有人詢問，也有人問「我的收入減少，為什麼不符資格」，抱怨紓困不公，「我們繳稅，紓困卻給那些靠工會、實際沒在工作的」。

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