我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉「路怒」槍殺6歲童 亞裔女與男伴被捕

TIFA復談有望？布林肯稱正進行與台貿易投資對話

住家被丟垃圾 台確診者長子：我們不是戰犯

中央社／彰化7日電
彰化縣溪湖鎮某里長雇用宣傳車，沿著里內大街小巷廣播「交流道下賣葡萄某人，已經確診．．．」。（圖／大竹里長何炳樺提供）
彰化縣溪湖鎮某里長雇用宣傳車，沿著里內大街小巷廣播「交流道下賣葡萄某人，已經確診．．．」。（圖／大竹里長何炳樺提供）

台灣彰化水果中盤商夫妻前往台北市送葡萄染疫，日前出院，傳染鏈超過百人；中盤商夫妻的長子接受媒體電訪時說，沒人想發生這種事，希望外界停止無謂的騷擾，也呼籲外界不要獵巫。

彰化水果中盤商傳染鏈確診者超過百人，中盤商一家人日前出院，中盤商夫妻的長子接受媒體電話訪問時指出，家人包括他自己，已經都沒有症狀，當初去台北市萬華區送貨染疫，沒人想發生這種事，他只希望不要再有人去騷擾他們，像是到家人開設的店面丟垃圾。

中盤商夫妻的長子指出，媒體開始報導家人是帶原者後，家人地址等資料都被公布，也質疑他們害人，直指他們是害人感染的戰犯，但他們不是戰犯，病毒不是他們從國外帶回來的，但家人隱私都被公布，現在叫他們如何生活，他的媽媽也不太敢出門，因為只要一出門，就會被人記下車牌騷擾。

他說，家庭成員就是這幾個人，姊夫的奶奶死亡，有時又接到來路不明的謾罵電話，無法和家人見到最後一面已經很傷心了，他認為不該把這些不必要的傷害加諸他們身上。

彰化溪湖鎮一對水果中盤商夫妻前往台北市萬華區送葡萄，回到彰化後出現感冒等症狀送醫後確診，由於中盤商夫妻中的太太曾參加社區歌唱班，也導致歌唱班成員以及家人等染疫，從5月14日至今，傳染鏈相關確診者已有112人，彰化縣的3名死亡確診案例也都和水果中盤商傳染鏈有關。

台灣 隱私

上一則

TIFA復談有望？布林肯稱正進行與台貿易投資對話

延伸閱讀

台移工群聚連環爆 京鼎科技6人確診

台移工群聚連環爆 京鼎科技6人確診
台疫情警戒第三級延長至6月28日

台疫情警戒第三級延長至6月28日
「德州電鋸殺人狂」29歲女星 感染新冠去世

「德州電鋸殺人狂」29歲女星 感染新冠去世
兒童染疫風險高 FDA擬調降疫苗接種年齡至11歲

兒童染疫風險高 FDA擬調降疫苗接種年齡至11歲

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

飛美打疫苗 桃機大客滿？ 機場：同時段6班機起飛

2021-06-02 19:42
本土病例有364例、另有219例校正回歸，總計583例。（圖：指揮中心提供）

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

2021-06-03 04:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」