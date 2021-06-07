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台移工群聚連環爆 京鼎科技6人確診

本報記者／連線報導
移工搭乘遊覽車到新竹科學園區「快速篩檢站」，等待分批進入。記者黃義書／攝影
移工搭乘遊覽車到新竹科學園區「快速篩檢站」，等待分批進入。記者黃義書／攝影

台灣苗栗縣竹南科學園區的科技廠移工群聚染疫「連環爆」，7日出現京元、超豐、智邦以外第4家公司，京鼎精密科技公司竹南廠也淪陷，已有6名移工確診。勞動部次長王安邦7日說，已頒布「雇主聘雇移工指引」，並會訪查潛在高風險企業，預計9日完成全國50人以上移工宿舍實地訪查，總計1168家；如移工有需要隔離、降載宿舍容量，移至防疫旅館等需求，勞動部會編列預算提供部分補貼。

苗栗縣長徐耀昌則宣布，即日起除上、下班外，移工禁止外出；事業單位及人力仲介公司必須安排上、下班，如有採買需求也要由宿舍管理或專責人員負責。

京元電子公司7日再新增44例確診，累積總數已有238例（其中移工200例），代理發言人張垂欽說，公司6月11日、12日對本國員工還會第二篩檢，淨空隔離移工也會做三、四次篩檢，以防快篩偽陰性成為破口。

超豐電子7日新增1例，累計確診已15例，快篩26人陽性待PCR確認；智邦科技7日快篩4人陽性，之前已有12例確診。但超豐、智邦科技各還有800到1千多名員工尚未快篩。

新增染疫的京鼎公司7日下午發布股市重大訊息，指竹南廠6名外籍員工確診，已匡列相關接觸者採取必要自主健康管理與防疫措施，辦公大樓及廠區全面消毒，公司7日起全面停工兩天，並規畫6月8日竹南廠區全員快篩，員工人數超過400人。

王安邦說，根據指引，廠區只要有1名員工確診，就要匡列密切接觸者實施居家隔離，廠區應備1人1室隔離空間、工作區及生活區應分艙分流；如果有不同廠區，其他廠區若未發生疫情，也要持續落實分艙分流，同產線移工應同一住宿地點，不得任意移動。

此外，勞動部將補助移工隔離及宿舍降載費用，當移工宿舍降載，需轉到1人1室防疫旅館，將補助每位移工1千元；如果廠區都沒移工確診，但宿舍須降載，如由原本8人1間房改為4人1間房，則依房間數補助。

防疫 旅館 篩檢

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