林佳龍：日本先讓給台灣 10座負壓隔離艙8日抵台

前交通部長林佳龍7日在臉書表示，第一批10座負壓隔離艙8日將抵台，組裝完成後會馬上送到衛福部指定的醫院使用。（圖取自facebook.com/forpeople）

前交通部長林佳龍日前募資購入負壓隔離艙，他今天透過臉書 貼文指出，第一批10座負壓隔離艙8日將抵台，組裝完成後馬上送到衛福部指定醫院使用；他透露，日本 有幾家醫院已經下訂，但是聽到是台灣 需要，即表示「那先給台灣吧」。

林佳龍與光合基金會日前發起捐贈組合式負壓隔離艙，2天內募資超過新台幣5000萬元，能購入20座負壓隔離艙及負擔相關運費。

林佳龍今天透過臉書發文指出，6月3日集資結束後，加速進行，希望在一周內將負壓隔離艙送到前線，保護醫護人員；明天將有第一批10座先抵達桃園機場，組裝完成後馬上送到衛福部指定的醫院使用。

他說，其他10座連同各界接力響應捐贈的數量，也希望在月底全部到位，提供中央流行疫情指揮中心調度至有急需的46家重度急救責任醫院及熱區相關醫院。

林佳龍並透露一個小故事，他說，這款高規格組合式負壓隔離艙，能轉作加護病房使用，製造上需要比較長的時間，日本有幾家醫院已經下訂，但是聽到是台灣需要，即表示「那先給台灣吧」，自願將訂單延後。

他說，日本的好朋友們，台灣人真心感謝這份風雨同路的友情，再多言語也難表達內心的溫暖與感謝。林佳龍也說，要特別感謝協助促成此事的台灣日立公司、三顧、華航、桃機公司、台灣醫界聯盟，以及衛福部和相關單位；他呼籲各界，團結防疫，全民做第一線醫護人員的堅強後盾。