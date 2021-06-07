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台疫情熱區擴大 專家籲廣篩「別追疫情跑」

台灣新聞組╱台北7日電
台灣本土疫情速報 製表／醫藥組
台灣本土疫情速報 製表／醫藥組

根據疾管署發病日趨勢圖，台灣出現兩波本土疫情且再創新高，熱區由北市和新北往外擴，而苗栗縣移工群聚更是一大警訊，台大癌醫中心醫院副院長王明鉅建議，只靠三級警戒、不封城，恐怕已無法阻止確診人數及重症患者大增。振興醫院感染科主治醫師顏慕庸呼籲，各縣市應廣設社區篩檢站，規畫大型收治場所，不能再「追著疫情跑」。

根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」發病日資料，台灣疫情首波高峰為5月15日至17日，以台北市感染人數最多。第二波高峰在5月24日，單日確診人數達549例，超越首波高峰，此時，以新北市確診者居冠。至於苗栗昨新增75例，首度超越北市，僅次於新北市。

顏慕庸表示，指揮中心每天下午2時記者會，只是公布數據，並未詳細推估趨勢及因應之道，所以只能追著疫情跑，但怎樣都追不上。之前宜蘭、基隆、新北市等三處同時爆發疫情，這就是冰山一角，代表整個社區出了問題，如今苗栗等縣市爆發大規模疫情，這正是一大警訊。

「台灣確診患者致死率超過全球標準，這還不是最可怕的數字。」王明鉅說，確診人數這個分母嚴重失真，這才令人擔憂。

另一可怕數字為移工確診人數高，王明鉅指出，長照家庭、中小企業均高度依賴移工，這將對許多家庭造成衝擊，找不到看護，而電子等相關廠商可能出現倒閉危機。建議政府，除了建立超高通量採檢能力，還應做準四級的警戒與管制措施，包括封城與停班停工。

疫情 台灣 封城

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