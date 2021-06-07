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全台三級警戒再延至6.28 各級學校停課到暑假

台灣新聞組／台北7日電
行政院7日宣布，全台疫情第三級警戒延長至6月28日。(本報資料照片)
行政院7日宣布，全台疫情第三級警戒延長至6月28日。(本報資料照片)

台灣新冠肺炎疫情尚未降溫，行政院發言人羅秉成今表示，行政院長蘇貞昌今早召開行政院擴大防疫會議，會中由指揮中心報告上周全球與國內疫情發展、國內各項醫療量能，疫苗施打規畫以及由各部會報告各項防疫作業執行狀況。針對目前疫情仍未穩定，蘇貞昌在審酌各部會意見後，凝聚共識並做出裁示，延長全國的三級警戒管制，為期兩周至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。

蘇貞昌表示，因應三級管制，請教育部做好大學指考的相關防疫規畫，包括試務人員的疫苗接種、試場的分流等政策，也要配合指揮中心並妥為對外説明。

而各地方首長似乎早有先見之明，昨日被問到是否延長三級警戒，桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲等首長都認為本月14日解封不可能。

「所有防疫人員都知道，6月14日要解除三級管制是不可能的。」鄭文燦昨表示，目前疫情還沒到轉折點，大家要有心理準備，三級管制必須再延長。他說，三級管制必然帶來生活轉變，家庭生活、工作職場、社會活動及各式經濟活動都受影響，面對三級管制延長挑戰，大家要耐心、冷靜以對。

「依我看，6月14日要解封不可能，應該會繼續停課下去；怎麼做要看教育部怎麼通令。」柯文哲昨被問到若延長三級警戒，學生是否繼續停課、線上考試如何進行等問題時表示，既然已經停課，要舉辦實體考試有困難，以前沒想過大規模線上考試，目前授權各校自己決定，但經此事件，日後線上考試會有比較明確規定。

基隆市長林右昌昨也表示，以台灣目前疫情狀況，要從三級警戒降為二級不可能，升四級衝擊太大也不可能，只能以拖待變或以撐待變。他支持15日以後繼續「停課不停學」到暑假。他說，相關措施教育部已在研議，市府會遵照並執行中央最後決議。林右昌說，疫情仍非常嚴峻，學生返校讓大家很不放心；距離暑假只剩兩周，不需要去冒這樣的風險。

新北市長侯友宜認為，當前還屬疫情高峰期，目前沒有上升趨勢，且稍微下降，但未來兩周會是重要的觀察，相信市民配合政府低度再低度活動，可以讓疫情慢慢趨緩。

疫情 教育部 防疫

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