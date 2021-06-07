京元電移工停班影響3成人力 半導體鏈衝擊擴大

中央流行疫情 指揮中心昨日宣布京元電外籍移工停止上班、居家隔離，且薪資照付。由於移工占京元電近三成人力，全數停班將使得生產線產出受影響程度擴大，對全球晶片 供應衝擊也將高於市場原本預期，包括手機、電腦、高速運算等終端領域供貨都將受影響，牽動台股今天電子族群走勢。

指揮中心指出，此次移工停止上班，僅京元電一家。至於是否考慮大規模使用移工的企業停工，勞動部表示，將於今日統一對外說明。

京元電昨天表示，配合中央讓外籍移工全休假並給薪，至於後續有條件降載復工的本籍員工調度細節，以及是否實施庫藏股，目前都尚未定案。

京元電不僅移工染疫，昨天也有本國籍員工確診，該公司4日宣布全數廠區「停工不停電」進行48小時消毒，原本預計今日晚間恢復生產，估計停工48小時對6月產量與營收 衝擊同為4%至6%，但指揮中心昨天要求公司外籍移工停止上班，對公司營運與全球半導體供應的影響將比預期更大。

京元電研判，最嚴重情況是外籍移工全休假14天居家隔離，後續情況配合政策辦理。京元電外籍員工逾2000多人，相關人力占總人力近三成，達約27%，若外籍移工全數休假14天，公司坦言營運後續影響尚難評估。

法人指出，京元電是台灣最大專業晶圓測試廠，全球市占率約3.7%，隨著旗下所有移工無法上班，對近期全球晶片業供應影響也將大於先前預估，聯發科、聯詠、輝達等京元電主要客戶產品出貨也難逃衝擊。

對於京元電面臨生產線人力大幅減少，聯發科昨日仍重申，與京元電緊密溝通合作中，期望將因應疫情停工的影響降至最低，預期對6月營收有部分短暫影響，但不影響先前釋出的本季財測目標。聯詠昨天也提到，初步看來直接影響不大，維持第二季財測不變。