台灣本土疫情已釀248死 致死率2.5%高於全球

疫情大爆發以來，不少高齡長者染疫後成重症，致死率更節節高升。(本報資料照片)

台灣 昨天新增335例本土新冠肺炎確定病例，另有8例校正回歸本土個案，總計343例，自5月11日爆發本土社區群聚感染以來，昨天正式突破萬人，累積1萬零4人確診。昨再增36例死亡，這波本土疫情 已造成248人死亡，平均致死率為2.5%，高於全球致死率2.16%。

昨日死亡案例中，3名個案因為院內感染死亡，另有13人死亡後才確診，連續兩日單日死亡病例都超越新加坡全國確診死亡人數。指揮官陳時中說，「當然不希望致死率這樣高，要努力降下來」，高齡者將先施打疫苗。

指揮中心專家小組召集人張上淳認為，這是台灣目前確診年齡層偏高，且大都合併慢性潛伏疾病。此外，疫情高峰過後的10天到兩周，死亡人數明顯增加，使致死率來到較高峰階段，將密切觀察。

指揮中心統計，目前台灣重症患者達1768人，全年齡層重症率為17.9%。所有確診者中，60歲以上長者共計3606人，其中1227人為重症，比率達34%。

6月14日端午節，陳時中呼籲，民眾應遵守三級管制措施，盡量不要南北移動。台大婦產科教授施景中以馬來西亞「血淋淋案例」作為警惕，一名返鄉年輕人讓故鄉2363人染疫，他希望年輕人不要返鄉，跟長輩說明原因，「為了保護您，才決定不回去看您」。宜蘭縣政府建議，政府應取消端午節休假，移到中秋再放。

3電子廠216人染疫 恐有未爆彈

昨新增本土個案343例中，新北市160例最多，其次為苗栗縣75例、台北市64例，雙北地區以外縣市119例，苗栗因爆發電子廠移工群聚感染，人數激增，迄昨3家電子廠共216人染疫。南北科學園區大為緊張，強化移工管制。

苗栗縣竹南科學園區科技廠移工群聚染疫持續擴大，率先發現的京元電子公司昨已完成全數7106名員工採檢，新增65人確診，累計移工與台灣員工染疫高達195人。同在園區的超豐電子至今有17人快篩陽性，11人確診；智邦科技10人確診，但這兩廠員工數都破千人，篩檢 還在進行中，未來確診人數恐會持續增加。

京元電子已停工2天，影響產能3%；昨天全數員工篩檢完畢，染疫者送醫或送集中檢疫所隔離，移工也採一人一室，經向疫情指揮中心請求降載復工並完成現場會勘，昨晚7時20分夜班重新啟動，但公司表示人力有限，生產線雖恢復運作但仍降載。

超豐電子昨完成快篩1343名員工，有17人快篩陽性，PCR確診10人，還有約2000人等今、明篩檢。智邦科技目前先篩檢202人，PCR確定10人陽性，包括外籍移工9例、本國1例，另仍有1200多人待檢驗；是否還有未爆彈？讓科技大廠如坐針氈。

移工群聚感染在桃園也還有一件，龜山德士凸輪一名主管至維納斯會館喝酒染疫，回工廠傳染給外籍的工班負責人，引發工廠集體群聚感染，全廠235人一採陰性，但移工隔離上班前再採檢，多人相繼二採轉陽，累計17人確診。