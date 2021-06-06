京元電子確診共195例 台科技廠恐有未爆彈

苗栗京元和超豐電子爆發移工群聚感染，縣府在竹南工業區公園設快篩站，民眾一批批進入，每篩完一人馬上消毒。記者邱德祥／攝影

台灣苗栗縣竹南科學園區科技廠移工群聚染疫持續擴大，率先發現的京元電子公司昨已完成全數7106名員工採檢，新增65人確診，累計移工與本國員工染疫高達195人。同在園區的超豐電子至今有17人快篩陽性，11人確診；智邦科技10人確診，但這兩廠員工數都破千人，篩檢 還在進行中，未來確診人數恐會持續增加。

京元電子已停工2天，影響產能3%；昨天全數員工篩檢完畢，染疫者送醫或送集中檢疫所隔離，移工也採1人1室，經向疫情 指揮中心請求降載復工並完成現場會勘，昨晚7時20分夜班重新啟動，但公司表示人力有限，生產線雖恢復運作但仍降載。

超豐電子昨完成快篩1343名員工，有17人快篩陽性，PCR確診10人，還有約2千人等今、明篩檢。智邦科技目前先篩檢202人，PCR確定10人陽性，包括外籍移工9例、本國1例，另仍有1200多人待檢驗；是否還有未爆彈？讓科技大廠「剉咧等」。

竹科篩檢站開站第二天，總計有1051名移工篩檢，雖九成移工為陰性，但昨天8人快篩陽性，其中2人PCR篩檢陰性，6人先入住加強版防疫旅館等候後續PCR結果。

苗栗縣府結合縣醫師公會、慈濟基金會昨起6天，在京元附近頂埔里設社區篩檢站，提供竹南、頭份居民與京元電員工同住者篩檢，第一天就湧入585人冒雨快篩，目前都陰性。

住新竹峨眉的40多歲男性在京元竹南廠上班，5月30日出現咳嗽等症狀，自行吃退燒藥未到公司，6月4日公司安排快篩結果為陽性，PCR也確診，正在集中檢疫所隔離治療，讓疫情擴到新竹縣；衛生局表示他多數騎自行車上班，宵夜與早點都在公司使用，但曾到苗栗頭份超商購物。

移工群聚感染在桃園也還有1件，龜山德士凸輪1名主管至維納斯會館喝酒染疫，回工廠傳染給外籍的工班負責人，引發工廠集體群聚感染，全廠235人1採陰性，但移工隔離上班前再採檢，多人相繼2採轉陽，累計17人確診。

【記者尹慧中／台北報導】

京元電員工染疫風暴延燒至台積電 ，傳出新增1名員工確診，且該名員工與京元電員工為同住家人。台積電回應，該染疫員工過去幾天未進公司，感染源也確定，其餘細節不便說明，該事件不會影響公司營運。