堵斷傳播鏈…中央喊移工總體檢 專家嘆太慢了

京元電子與超豐電子移工群聚感染事件持續延燒，為台灣疫情火上澆油。（記者邱德祥／攝影）

台灣 京元、超豐、智邦三家電子廠爆發群聚感染，中央流行疫情 指揮中心前天宣布將啟動「全台移工總體檢」，但專家直呼太慢了，「等到策略出爐再執行體檢，疫情不知道已經傳到哪裡去了」，呼籲各縣市政府及早布局，盡速對轄內移工篩檢 並監測，斬斷傳播鏈。

指揮中心昨天宣布啟動二大移工管理原則，即起禁止轉換新雇主、同一雇主不同廠區不能派工；勞動部則近期將針對聘雇移工500人以上企業與百人以上移工宿舍進行查訪。

台灣大學公衛副院長陳秀熙表示，不僅要做查訪追蹤足跡，還應立即掌握移工行蹤並啟動快篩。

陳秀熙分析，自京元電子爆發多人感染又有移工群聚時，顯示病毒已經傳播出去，移工間已存有多條隱形傳播鏈，現在僅能靠仲介公司、企業合作，盡早追出移工足跡、擴大快篩才能及早阻斷傳播鏈。但他也坦言：「移工足跡真的很難掌握」，各縣市政府應立刻調查轄內移工，列冊監測健康狀況，定時篩檢。

長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，全台有數十萬名移工，若全數啟動快篩後續恐會面臨到安置問題，建議先針對桃竹苗地區擴大移工匡列與採檢。他提醒，移工群聚最大的問題仍是「住宿」，他們大多住在大通鋪，通風不好、環境不佳，協助改善住宿是現階段工作重點。

黃玉成表示，移工們雖在不同工廠上班，但若來自同個國家，私下都會聚會，建議移工近14天暫停聚會與外出等，等待疫情趨緩，才能確保阻斷移工之間的傳播。

台大醫院院長吳明賢表示，現在沒辦法超前部署，只能亡羊補牢，台灣並未記取其他國家教訓，篩檢量能又不足，因此萬華當時爆發群聚時，無法及時輕重症分流，現在苗栗也可能發生這樣的狀況，加上移工居住密集，現在只能盡量隔離處理，準備好醫療量能備戰。

台灣電子大廠疫情連爆，企業快篩需求暴增，經濟部政務次長陳政祺指出，目前接到300多通企業來電，希望經濟部媒合醫療院所及快篩試劑生產商，經過經濟部盤點，共有33家醫療院所願意協助媒合。陳政祺表示，企業快篩對很多企業營運非常重要，目前按照5月30日指揮中心公布原則，企業也希望與過去合作過的健檢、體檢、醫美或檢驗等醫療院所合作。