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確診130+11…台灣2科技大廠爆群聚 117人又快篩陽

台灣新聞組／台北6日電
為防堵新冠肺炎疫情傳播，竹科專案篩檢站5日啟用，軍方幫忙搭建戰地帳篷，200多位醫事人員一早就位分工準備大規模篩檢。（記者潘俊宏／攝影）
為防堵新冠肺炎疫情傳播，竹科專案篩檢站5日啟用，軍方幫忙搭建戰地帳篷，200多位醫事人員一早就位分工準備大規模篩檢。（記者潘俊宏／攝影）

台灣京元、超豐電子兩家封裝測試大廠爆發群聚感染，確診人數持續攀升，苗栗昨新增64例，全是兩家科技廠人員。京元累計已有130人確診，超豐也有11例，另外，智邦科技竹南廠也有一員工確診，讓科技大廠「人人自危」。蔡英文總統昨日表示，已請竹竹苗組成「防疫作戰聯盟」，指揮中心並在苗栗設置前進指揮所，盡全力控制疫情

蔡總統表示，中央疫情中心在苗栗設置的前進指揮所，是由經驗豐富的王必勝醫師擔任指揮官，這兩天已經協助電子廠宿舍降載、廠區分流作業，實施大量篩檢、以及保留和擴大全縣的醫療收治能量。

蔡總統指出，她昨日特別打電話給苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科，告訴他們只要有任何需要中央協助的事，政府一定會全力以赴。因為，竹竹苗是共同生活圈，也是科技產業重鎮，她請新竹市長林智堅，徐縣長跟楊縣長，組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」。

京元電已經完成全部篩檢，共7106人，陽性103人，陽性率1.45%。超豐電子在苗栗的竹南、頭份有四個廠，快篩1006人，陽性14人，快篩陽性者都已隔離宿舍隔離，並採檢PCR。

智邦6月4日已開始啟動快篩，預計將快篩1500人，包括竹南廠1400多人，以及支援竹南廠的研發人員，和相關承攬承包的廠商人員。智邦表示，自5月中起，竹南廠即啟動分層分流工作機制，並升級工作與休息區域防疫措施，各個廠區與辦公室也停止跨區工作往來。

衛福部醫福會執行長王必勝前天帶領防疫團隊進駐京元，開設前進指揮所，首夜在臉書發文，「一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況」。昨晚他再度發文，透露「初步的感染狀況已經釐清，接下來會依情報資訊做判斷，明快處理」。

為防堵移工群聚延燒到新竹科學園區，新竹市政府在園區拖吊場打造專案篩檢站，昨啟用第一天，一人快篩呈陽性，所幸PCR採檢結果為陰性。新竹市長林智堅說，竹科專責篩檢站需要人力物力，致電蔡英文總統請求支援，她立刻應允出動國軍人力。台中市也規畫成立中科社區篩檢站，由中國醫藥大學附設醫院進駐，接受企業預約，8日正式運作，阻斷苗栗傳播鏈波及中科。

篩檢 防疫 疫情

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