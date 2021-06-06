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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

郭台銘傳爭取台康代工BNT 陳時中：歡迎

記者蕭君暉、黃文奇／台北6日電
鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）

鴻海攜手指揮中心，傳在台打造BNT疫苗的亞洲生產基地。市場昨日盛傳，鴻海創辦人郭台銘投資的台康生技將爭取BNT疫苗代工。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「非常歡迎，將盡量予以協助」。

至於鴻海與永齡基金會專案申請BNT疫苗進口的進度？陳時中昨天透露，本周做EUA（緊急授權）。業界認為，這顯示鴻海、指揮中心雙方對於BNT疫苗引進已有「共識」，步調逐漸一致，且原廠授權應已有眉目。

對於代工BNT疫苗一事，台康生技昨日表示，市場傳聞，不予置評，期待疫情早日緩解；永齡基金會則對此不予正面回應，僅說「只是外界傳聞」。

特別的是，專家透露，去年台康在政府牽線下，曾洽談英國AZ疫苗代工合作，雖最終未攜手，但計畫草案俱在，只要予以調整，則隨時可重啟；而陳時中昨日也透露，過去曾經有跟歐洲談過代工，並沒有跟美國談過代工，但「最近已開始跟美國談」。

專家則認為，mRNA的疫苗製造須歷經多項特殊的步驟，但關鍵技術均由輝瑞/BNT及其夥伴率先完成，台康目前是多家國際大廠夥伴，要「代工」BNT疫苗應非難事。

生技產業人士透露，BNT疫苗技術平台與台康生技雖然不同，但BNT所採用的mRNA技術，掌握在原廠手上，原廠只要授權並給台康「半成品」，由台康去執行微脂體、mRNA包覆與充填，即可完成疫苗製作與充填。mRNA已經問世數十年，疫苗製作不難，但須有政府的決心。

疫苗 鴻海 陳時中

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