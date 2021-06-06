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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

BNT、嬌生緊急使用授權 拚周內通過

記者謝承恩、許政榆／台北6日電
北市聯合醫院陽明院區日前施打疫苗，出現大排長龍景觀，疫情吃緊，打疫苗的熱度也不可同日而語。(記者邱德祥／攝影)
北市聯合醫院陽明院區日前施打疫苗，出現大排長龍景觀，疫情吃緊，打疫苗的熱度也不可同日而語。(記者邱德祥／攝影)

台灣本土疫情嚴峻，日本前天緊急提供台灣124萬劑AZ疫苗，美國也宣布將捐700萬劑疫苗給亞洲印太地區，台灣也在名單中。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，對於美國疫苗「很有把握一定會來，但時程未定。」食藥署更表示，本周力拚嬌生及跟輝瑞疫苗的緊急使用授權（EUA）。

陳時中表示，美國疫苗抵台時間點會持續請相關駐外單位聯繫，否認過去有接洽代工美國疫苗，僅跟歐洲公司談過授權製造。至於鴻海創辦人郭台銘欲捐給台灣500萬劑BNT疫苗，被問到是否由政府先提供授權書郭台銘，陳時中表示，不管是鴻海或其他單位，若有困難都會協助聯繫，並透露「下周也會針對幾個藥品EUA（緊急使用授權）先通過，方便以後進口」。

針對永齡基金會與鴻海申請BNT疫苗進口，陳時中透露，將在下周做EUA，永齡基金會執行長劉宥彤昨表示，還要再去了解之後才能做出回應。

知情人士說，郭台銘捐贈疫苗能否進口，仍要等供貨原廠及蔡政府層峰正式拍板才算定案。

至於日本送疫苗後是否有第二波？陳時中說，目前無確切日期，要看日本方安排。指揮中心發言人莊人祥以日本贈送台灣AZ疫苗為例，政府須儘快於事先準備EUA，加快與藥廠合作。食藥署署長吳秀梅表示，目前AZ跟莫德納疫苗已通過EUA，本周會用各種方法努力通過嬌生跟BNT，目前都在作業中。

疫苗 台灣 陳時中

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