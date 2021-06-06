北市接種免費 中央砸40億跟進

台北市柯文哲宣布打新冠疫苗免費後，疫情指揮中心隨後宣布編列40億台幣預算，7日起，全台民眾接種公費疫苗由政府埋單。

力拚疫苗 利多政策，疫情 指揮中心昨天宣布，為推動疫苗大規模接種，已編列經費約40億元(台幣，下同，約1.4億美元)，獎勵疫苗合約醫療院所作業，自6月7日起，全台民眾接種公費疫苗由政府埋單。食藥署長吳秀梅也說，目前AZ跟莫德納疫苗已通過「緊急使用授權（EUA）」，本周會努力通過嬌生跟輝瑞疫苗的緊急使用授權。

台北市柯文哲昨率先宣布，北市為了讓打疫苗速率更快，不必掛號費，在台北市打新冠疫苗就是免費。北市宣布後，中央也隨即跟進，中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，目前公費疫苗接種仍需要付50至229元的掛號費、藥師費等，目前為鼓勵基層診所及民眾接種，自6月7日起全台民眾施打公費疫苗由政府埋單，不必額外再付款。

若計算目前已經到貨的疫苗總量200多萬劑，粗估可以打到第五類長照機構工作人員及長者。不過，指揮中心近期將重新思考接種順位，考慮以高風險死亡對象優先，預計本周定案。

柯文哲指出，這次中央發下的疫苗，這幾天一天打到1萬支上下，預計今天就全打完了。

新北市長侯友宜 昨日則前往五股工商展覽中心的全市首座大型室內接種站視察，侯友宜指出，新北市的疫苗接種站有大、中、小型，一天預估的施打量可以高達4~5萬。雙北市長紛紛喊話，已準備好能夠快速施打的計畫，就等中央疫苗下來。