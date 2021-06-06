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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

北市接種免費 中央砸40億跟進

台灣新聞組╱台北6日電
台北市柯文哲宣布打新冠疫苗免費後，疫情指揮中心隨後宣布編列40億台幣預算，7日起，全台民眾接種公費疫苗由政府埋單。
台北市柯文哲宣布打新冠疫苗免費後，疫情指揮中心隨後宣布編列40億台幣預算，7日起，全台民眾接種公費疫苗由政府埋單。

力拚疫苗利多政策，疫情指揮中心昨天宣布，為推動疫苗大規模接種，已編列經費約40億元(台幣，下同，約1.4億美元)，獎勵疫苗合約醫療院所作業，自6月7日起，全台民眾接種公費疫苗由政府埋單。食藥署長吳秀梅也說，目前AZ跟莫德納疫苗已通過「緊急使用授權（EUA）」，本周會努力通過嬌生跟輝瑞疫苗的緊急使用授權。

台北市柯文哲昨率先宣布，北市為了讓打疫苗速率更快，不必掛號費，在台北市打新冠疫苗就是免費。北市宣布後，中央也隨即跟進，中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，目前公費疫苗接種仍需要付50至229元的掛號費、藥師費等，目前為鼓勵基層診所及民眾接種，自6月7日起全台民眾施打公費疫苗由政府埋單，不必額外再付款。

若計算目前已經到貨的疫苗總量200多萬劑，粗估可以打到第五類長照機構工作人員及長者。不過，指揮中心近期將重新思考接種順位，考慮以高風險死亡對象優先，預計本周定案。

柯文哲指出，這次中央發下的疫苗，這幾天一天打到1萬支上下，預計今天就全打完了。

新北市長侯友宜昨日則前往五股工商展覽中心的全市首座大型室內接種站視察，侯友宜指出，新北市的疫苗接種站有大、中、小型，一天預估的施打量可以高達4~5萬。雙北市長紛紛喊話，已準備好能夠快速施打的計畫，就等中央疫苗下來。

疫苗 疫情 侯友宜

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