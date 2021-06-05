台灣新冠增37死 致死率上升到2% 發病到死亡平均8.3天

台灣疫情 延燒，自5月11日起出現社區感染，不到一個月，新增本土病例5日破萬，死亡人數累計224人，致死率從前兩周的1.1%增至2%，逼近全球死亡率2.22%。專家認為，當務之急是及早發現患者並辨識嚴重度，給予氧氣或進加護病房，進而降低死亡率。

指揮中心指揮官陳時中 昨天指出，昨天新增本土案例476例，校正回歸 35例，總計511例，各縣市中，居住新北市229，北市144例，苗栗66例，桃園16例，台中9例，高雄嘉義各3例，死亡案例達37例，創下新高。

•智邦也中鏢 竹科設篩檢站

苗栗5日新增64例，是來自京元、超豐兩家科技廠人員，移工占大多數；京元累計已130人確診，超豐也有11例，陳時中指出，感染者確認為英國變種病毒株，與目前社區流行相同。另外，智邦科技竹南廠昨也有一員工確診，為防堵移工群聚延燒到新竹科學園區，新竹市政府在園區拖吊場打造專案篩檢站。

移工染疫讓疫情控制更加棘手，專家認為，每天新增病例達三位數的狀況不會在短期內消失。 陳時中表示，苗栗確診案例激增，主要是電子廠群聚感染，另還有校正回歸案例，但數量已經減少，6月7日之後期待不用公布校正回歸案例。

•死亡病例中 60歲以上占89.1%

陳時中也表示，死亡率攀升，顯示台灣必須積極準備醫療量能。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這波本土疫情截至6月4日，死亡病例中，60歲以上占89.1%，平均年齡約72歲，約81.7%有潛在慢性病，從發病到死亡平均僅8.3天。

對於死亡案例數與死亡率飆升，羅一鈞認為，主要是5月中之後病例大增，當時確診個案以中老年人為主，因此有一定比率演變成重症、死亡。去年紐約疫情爆發時，死亡人數暴增，死亡率一度達43.5%，經調整重症照護順序，降至百分之19.1%。專家認為，必須使平均死亡日延長，有機會降低死亡率。

•有死亡個案 12天才公布

5日新增死亡個案中，男性26人、女性12人，介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期則介於5月23日至6月2日。其中一名70多歲男性，5月23日即死亡，從死亡到公布長達12天。

•無慢性病史 30歲男病逝

死亡個案中30多歲男性，無慢性病史，有萬華區活動史，5月11日出現症狀，當天送往集中檢疫所，18日住院、23日確診，6月1日就病逝。

陳時中日前強調「目前不考慮降級，也沒有要升級」，但依照指揮中心校正回歸的個案發病日，發現病例高峰不再是5月17日，而是5月25日。台大公衛副院長陳秀熙分析，5月25日再創高峰，可能與母親節等群聚有關，從近期發病日趨勢觀察，後續可能還有第三波、第四波高峰，無法清零。