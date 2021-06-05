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1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

民間捐疫苗 專家：政府可給授權書供與原廠簽約

台灣新聞組／台北5日電
日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，4日下午抵台。（圖：食藥署提供）
日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，4日下午抵台。（圖：食藥署提供）

民間捐贈疫苗陷入困境，前疾管局長張鴻仁說，法規不是用來阻擋疫苗進口，而是用來確認疫苗品質及真實性，指揮中心沒有搞對重點，只有想賣疫苗才需要原廠授權書，民間捐贈根本沒有法規問題；台積電人資前副總經理李瑞華也建議，與其要捐贈者給原廠授權書，政府何不主動給捐贈者「有條件授權書」，捐贈者就能以此去簽約，這在全球商務活動都是經常發生的「背對背（Back to Back）」有條件商務合約。

目前世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的疫苗，包括美國輝瑞與德國生技公司BioNTech研發的疫苗，英國AZ、美國莫德納、嬌生、中國大陸國藥集團的疫苗，以及在本月1日最新入列的中國大陸科興疫苗。

民間採購捐贈國外疫苗的計畫紛傳出喊停，除了國際佛光會說「政府人員已和嬌生對接上，後續由政府接手」，中華民國紅十字會捐贈美國莫德納疫苗的計畫昨天也暫時喊停。永齡基金會昨天重申，等釐清資訊再向外界說明。

國際佛光會及永齡基金會預計捐贈及購買疫苗供台灣民眾使用，但因拿不到原廠授權書而卡關，張鴻仁說，進口程序根本不是問題，指揮中心顯然沒有搞對重點，「只有想賣疫苗給指揮中心，才需要原廠授權書、民間捐贈沒有法規問題」。

他也說，「檢驗合格成績書」才是最重要的文件，說明哪一個疫苗出廠，疫苗名稱和批次、數量，有效期限及出廠時的檢驗項目與檢驗結果，有了這些資訊，就沒有假貨和品質問題，原廠出貨一定會有。

李瑞華也說，與其要捐贈者給原廠授權書，政府為何不反過來主動給授權書，就算不能都給，是否先試試給最可信的永齡基金會，再安排專案官員一起去談，一路即時配合支援。就讓事實證明買不到，一分有條件授權合約加一專案官員，就算真的沒買到，也好過一直繞圈子。

國民黨考紀會主委葉慶元說，根據藥事法、衛福部「特定藥物專案核准輸入及製造辦法」規定，專案緊急輸入藥品或藥材時，僅要提出藥品說明書等四項文件，沒有要求附原廠授權書，衛福部自訂「COVID-19疫苗專案輸入流程」架空法令，明確違法。

外界好奇，日本政府可捐贈AZ疫苗，為何佛光山就不行？張鴻仁說，政府之間的捐贈，兩造基於互信，確認對方提供的文件，不會要求特定證明，從COVAX平台配發的疫苗也是如此。

據了解，在東南亞國家方面，新加坡將允許私人醫療業者引進世衛緊急使用清單上的新冠疫苗，馬來西亞、越南、菲律賓政府也允許地方政府和企業自行進口疫苗。

疫苗 美國 莫德納

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