日124萬劑AZ僅能護台62萬人 趙少康：年底難達7成解封

為了感謝日本即時提供疫苗，台北101打字點燈，展現台日之間的堅定友誼與致謝。（圖：台北101提供）

日本贈送台灣 124萬劑AZ疫苗 ，昨天下午抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 昨天頻表感謝，並公布疫苗接種前三順位及長照機構住民、75歲以上民眾優先接種。美國也將捐贈疫苗，台灣在名單之中，陳時中也表示歡迎與感謝。

台北中國時報報導，台灣疫情嚴峻，國民黨擔憂以蔡政府取得疫苗的速度，恐無法在年底達到七成覆蓋率目標，中廣董事長趙少康說，124萬劑疫苗只夠施打62萬人，離要緩解疫情至少需要打到1400萬人來說，數量仍差很遠。

本報系聯合報報導，陳時中昨天指出，日本AZ疫苗完成通關程序後，將直送至指定冷儲物流中心，檢驗封緘，這批疫苗有效期限至10月14日，技術資料兩天前已送到，盼食藥署盡快檢驗品質、安全性之後，供民眾施打。

蔡英文總統昨下午4時發表談話，感謝美、日近期對台伸援，表示除了政府在努力外，郭台銘董事長、佛光山等許多民間團體也都熱心幫忙，雖然一時還沒看到成果，但她要拜託大家，「疫苗取得不簡單，對用心付出的人，不需要酸言酸語，團結力量才會大。」下一個階段將會進入大規模疫苗施打，預約平台已快完成；疫苗施打有一定順序，希望大家登記後靜心等待，「輪到你，就去打。」。

台南市長黃偉哲提議優先讓800位日本僑民施打疫苗，陳時中表示：「我沒有拒絕的理由。」日本政府提供疫苗，完全沒有對價與要求，提供及時雨。但他也說，也有日本僑民表達，大家同在一個生活圈，會遵照政府安排順序施打。

美國白宮前日宣布，6月底釋出8000萬劑新冠肺炎疫苗到海外，其中700萬劑將送往亞洲，其中包括台灣、印度、馬來西亞、越南等地。陳時中表示，美國大量釋出疫苗，預計有四分之三放在COVAX平台，700萬劑分配亞太地區等，台灣名列其中，「對於美國有此做法，我們非常歡迎，也非常感謝」。