秘書確診 經長王美花隔離還開院會

經濟部昨晚證實「有同仁因身體不適前往篩檢 ，後確認為COVID-19確診病患」。據了解，這位確診者為經濟部長王美花秘書之一，與王美花、次長曾文生有密切接觸，兩人檢測 為陰性，已開始居家隔離14天。王美花也成為國內首位居家隔離的部長，她三日還出席政院紓困 4.0記者會，且其夫婿就是國安會秘書長顧立雄，使得部長居家隔離事件引發關注。

經濟部說明，該確診同仁工作內容曾與王美花、曾文生互動接觸，因此依照防疫單位專業指引，部次長與相關同仁也受匡列為密切接觸者，並前往篩檢。快篩與PCR檢測結果皆為陰性。

不過，據經濟部表示，居家隔離14天是從二日起算，王美花三日卻仍出席了紓困四點○記者會。官員說明，昨天早上該位同仁才打電話到部裡通知確診，王美花、曾文生馬上做了快篩與PCR，在加急檢驗下，幾個小時後就得知兩種檢驗都是陰性，衛生單位仍要求王、曾進行居家隔離，就從最後接觸的二日開始算起。

至於王美花的丈夫、國安會秘書長顧立雄，總統府發言人張惇涵表示，顧立雄未被匡列，且已於四月施打疫苗，僅須自我健康監測；王美花雖然曾與蔡英文總統開會，但醫療團隊研判，對總統並無影響。

行政院發言人羅秉成昨表示，雖然王美花近期曾與行政院長蘇貞昌一起開會，昨日也出席院會及院會後記者會，但各該開會場所及院會後記者會現場皆採隔板或保持座位間隔之社交距離，所有與會人員均全程佩戴口罩。羅秉成並表示，而目前蘇貞昌身體健康良好，請國人同胞放心。