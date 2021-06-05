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台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

政府若只會大撒幣 不如請出納就好

聯合報社論
紓困4.0上路首日，不少民眾陸續前往ATM確認紓困現金是否入帳。記者陳弘逸／攝影
紓困4.0上路首日，不少民眾陸續前往ATM確認紓困現金是否入帳。記者陳弘逸／攝影

疫情惡化，政府祭出紓困4.0方案，立法院火速通過紓困特別預算總額為8400億元（台幣，以下同）。蔡政府知道事態嚴重，這回許多申請程序都免了，昨起主動將各種補助直接撥入相關民眾帳戶。行政、立法院長齊聲強調「救命錢不能等」，要盡快送到嗷嗷待哺的人民手上。問題是，不惜舉債的數千億元真花在刀口上嗎？在去年疫情太平時，政府發出的4200億元紓困金，可有政策效益評估？如果細究，其謎底可能和疫苗一樣令人不安。

比較去、今兩年的紓困方案，紓困架構與補助對象和去年類似，主要差異就是多了「孩童家庭防疫補貼」。這項補貼，主要是著眼台灣全境進入三級警戒，學校停課；小孩停課、大人不停班的結果，就是家長哀鴻遍野。尤其，並非每個家庭都有足夠的電腦，大人小孩搶上線，「數位落差」便顯得更巨大。

再者，沒有照顧幫手的上班族，為了照顧小孩必須請「防疫照顧假」。這個照顧假卻是口惠而實不至的「給假、不給薪」，迫使勞工必須在「照顧」與「收入」中抉擇。在輿論批評下，政府想出了「孩童家庭防疫補貼」：從嬰兒到國小孩童、國高中特教學生，每人發放一萬元，估計預算經費250億元，六月中就會發放。

然而，這種數兒童人頭的「孩童家庭防疫補貼」的政策邏輯，卻令人費解。第一，因為防疫而受到影響的照顧者，除了養兒育女者外，更有照顧失能長輩、成年身心障礙者的家庭。以失能長者為例，今年家庭看護移工進口凍結、日照據點因防疫關閉，家庭照顧重擔更沉重。但為何政府眼中只見孩童，不見老人？顧小領錢，顧老自救；這樣的「政策棄老」，令人不寒而慄。

第二，「孩童家庭防疫補貼」是一次性現金發放，許多父母認為「不無小補」，約可換「S號尿布21包」。但疫情若不幸拖長，現金效果就會稀釋，尿布用完、奶粉喝完，爸媽仍得請無薪照顧假。如此，兩百五十億元就會像泥牛入海，錢花了，照顧困境仍然無解。

第三，按小孩人頭發放的補貼，並不排富，也不問家長是否請了防疫照顧假，一律一孩一萬，只做到表面的公平。郭台銘先生家有三孩，會收到三萬。但財力已可為台灣購捐疫苗的郭董，會需要這區區三萬元嗎？不排富的孩童津貼，貪圖的是發放方便，即不可能都花在刀口上。

第四，勞工的紓困有許多條件限制，如自營作業者要看投保薪資決定補貼金額，商業服務業須提供「營業額衰退五成」的證明等。但只要「家有小孩」，不必證明什麼，即可領錢；這種差別待遇，不禁讓人要問：基於「輕政便民」，何不一體適用？

疫情下的兒童或父母照顧重擔，採一次性的現金發放，絕對是下下之策。以防疫第一線的醫護人員而言，為了家人安全，連家都不敢回，托兒也遭歧視。他們的照顧難題，怎是區區萬元可解？若要讓他們無後顧之憂，政府應提供的是托育服務，而不是發錢。對瀕臨崩潰的物流人員而言，其實也一樣。

真要解決疫情下的照顧困境，最好的辦法是給假也給薪，讓「防疫照顧假」名副其實。有學者建議，依就業保險平均投保薪資計算，發給請假者每日1138元津貼，不分照顧老小，直到解封為止。富人自然不需要請這種假，不會有福利外溢問題。

政府的紓困若不能貼近人民的需求，只是擺擺樣子大撒幣，不做任何政策效果評估，那麼要政府幹嘛？我們只要雇個出納就夠了！

防疫 紓困金 疫情

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