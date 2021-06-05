護理師4個月離職800人 照顧確診她3周不敢回家

雙北醫護工作量重，加上暴力、歧視個案頻傳，近幾個月來已有數百人離職。（本報資料照片）

身心俱疲加上暴力、歧視個案頻傳，第一線護理人員也現離職潮。本報系聯合報報導，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，今年二至五月有七九五名護理人員離職，疫情 嚴重的雙北人力流失最多，台北市有二五六名護理人員離職，新北市也有一○一人。這波疫情讓北部收治確診患者的醫療院所人力吃緊，她氣憤反問「政府在哪裡？」怒批「有政府不做事」。

「政府有看到護理人員的心酸嗎？」她指出，政府規定不同層級醫院護病比不同，醫學中心是一比九、區域醫院一比十二、地區醫院一比十五，但照顧一般病人跟疫情嚴竣期間情況不同，光是穿脫厚重的隔離衣、護目鏡和照顧前後的清潔消毒都很繁複，現在應該降低照護確診者護病比。

陳玉鳳也說，現在南北護理人員兩樣情，北部醫院人力不足、但一直加開收治確診者病房，工作量大增；南部卻因減少常規開刀，住院治療大幅降載，不少護理人員被迫請假或放無薪假。她建議比照ＳＡＲＳ時作法，讓南部放無薪假的醫護可在自願情況下支援北部，減輕北部醫護壓力。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，目前全台執業護理人員十八萬多人，近日成立「疫苗 儲備隊」，協助擴大接種疫苗，至今八千多人報名者中，三成五是在職的護理人員，多願意運用自己的假期協助民眾接種疫苗。蔡淑鳳說，盼疫情盡快過去，這期間相信護理人員都非常辛苦，也很感謝第一線同仁的努力，後續會盡全力協助增加醫院的人力，讓醫療體系更健全。

一名任職北市聯合醫院的資深護理師，道出工作的心酸和無奈：「從知道自己單位收治確診病患時，就知道開戰了，當天上班前就整理好行李，跟家人們一一道別，五月十五日開始不回家計畫。」為了不影響家人，她已經近三周沒回家，每天下班後住在沒有獨立衛浴的家屬休息室。因為她擔心，萬一不小心把病毒帶回家，會讓家人染病，她說「家人是我們的軟肋，自己可以戰死，但不願家人受到一絲傷害。」

她提到，服務的單位有收治疑似病患，但沒負壓、沒獨立空調、沒除汙空間、沒對外窗，她形容「整個單位就是個病毒培養區」，而單位的清潔工是外籍，溝通理解有困難，護理長要求她們三班都要用漂白水擦拭環境跟病床，「上班顧病人還要當清潔工」。

另一名在北部醫院任職的護理師，也因照顧確診病患不敢回家，連媽媽中風住院也只能視訊。她感慨，因為不知道自己是否遭受感染，每天都住政府提供的免費旅館，不敢回家。她工作的醫院全院收治新冠肺炎確診者，但沒有安排醫護人員定期篩檢 ，還說沒症狀就不要篩檢，「每天下班一直很忐忑不安」。