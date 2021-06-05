我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

護理師4個月離職800人 照顧確診她3周不敢回家

台灣新聞組／台北5日電
雙北醫護工作量重，加上暴力、歧視個案頻傳，近幾個月來已有數百人離職。（本報資料照片）
雙北醫護工作量重，加上暴力、歧視個案頻傳，近幾個月來已有數百人離職。（本報資料照片）

身心俱疲加上暴力、歧視個案頻傳，第一線護理人員也現離職潮。本報系聯合報報導，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，今年二至五月有七九五名護理人員離職，疫情嚴重的雙北人力流失最多，台北市有二五六名護理人員離職，新北市也有一○一人。這波疫情讓北部收治確診患者的醫療院所人力吃緊，她氣憤反問「政府在哪裡？」怒批「有政府不做事」。

「政府有看到護理人員的心酸嗎？」她指出，政府規定不同層級醫院護病比不同，醫學中心是一比九、區域醫院一比十二、地區醫院一比十五，但照顧一般病人跟疫情嚴竣期間情況不同，光是穿脫厚重的隔離衣、護目鏡和照顧前後的清潔消毒都很繁複，現在應該降低照護確診者護病比。

陳玉鳳也說，現在南北護理人員兩樣情，北部醫院人力不足、但一直加開收治確診者病房，工作量大增；南部卻因減少常規開刀，住院治療大幅降載，不少護理人員被迫請假或放無薪假。她建議比照ＳＡＲＳ時作法，讓南部放無薪假的醫護可在自願情況下支援北部，減輕北部醫護壓力。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，目前全台執業護理人員十八萬多人，近日成立「疫苗儲備隊」，協助擴大接種疫苗，至今八千多人報名者中，三成五是在職的護理人員，多願意運用自己的假期協助民眾接種疫苗。蔡淑鳳說，盼疫情盡快過去，這期間相信護理人員都非常辛苦，也很感謝第一線同仁的努力，後續會盡全力協助增加醫院的人力，讓醫療體系更健全。

一名任職北市聯合醫院的資深護理師，道出工作的心酸和無奈：「從知道自己單位收治確診病患時，就知道開戰了，當天上班前就整理好行李，跟家人們一一道別，五月十五日開始不回家計畫。」為了不影響家人，她已經近三周沒回家，每天下班後住在沒有獨立衛浴的家屬休息室。因為她擔心，萬一不小心把病毒帶回家，會讓家人染病，她說「家人是我們的軟肋，自己可以戰死，但不願家人受到一絲傷害。」

她提到，服務的單位有收治疑似病患，但沒負壓、沒獨立空調、沒除汙空間、沒對外窗，她形容「整個單位就是個病毒培養區」，而單位的清潔工是外籍，溝通理解有困難，護理長要求她們三班都要用漂白水擦拭環境跟病床，「上班顧病人還要當清潔工」。

另一名在北部醫院任職的護理師，也因照顧確診病患不敢回家，連媽媽中風住院也只能視訊。她感慨，因為不知道自己是否遭受感染，每天都住政府提供的免費旅館，不敢回家。她工作的醫院全院收治新冠肺炎確診者，但沒有安排醫護人員定期篩檢，還說沒症狀就不要篩檢，「每天下班一直很忐忑不安」。

協助北患南送的護理師，因全程身著全套防護衣，抵達後熱昏在隔離病房走廊，被緊急送急...
協助北患南送的護理師，因全程身著全套防護衣，抵達後熱昏在隔離病房走廊，被緊急送急診救治。（圖／台中榮總腎臟科醫師黃俊德提供）

疫情 疫苗 篩檢

上一則

北市1家3猝死 倖存女兒快篩陽性

下一則

民間捐疫苗 專家：政府可給授權書供與原廠簽約

延伸閱讀

台能分到多少美疫苗？白宮：出貨時告知

台能分到多少美疫苗？白宮：出貨時告知
日本供台疫苗 網友傳班機日期藏8964密碼

日本供台疫苗 網友傳班機日期藏8964密碼
發生意外 生活無法自理 怎麼辦？

發生意外 生活無法自理 怎麼辦？
護理師遭確診者砍傷 蔡英文電話連線表達歉意

護理師遭確診者砍傷 蔡英文電話連線表達歉意

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆