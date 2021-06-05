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台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

京元電77確診停工 製造業首見 經濟警報響

記者江睿智／台北5日電

本土疫情升溫，主計總處昨天發布最新今年全年經濟成長率預測值為5.46%，仍十分樂觀，令人意外。經濟專家分析，之前疫情衝擊的多半是內需產業，但京元電爆發移工群聚感染，77人確診，因而開出製造業停工第一槍。一旦疫情這把火燒進製造業，進而影響台灣生產及出口，對我整體經濟之衝擊，恐將難以承受之重，全球經濟也面臨斷鏈危機。

京元電的業務是半導體業的最後一哩路，客戶幾乎是全球重量級晶片大廠，全面停工將造成出貨恐延遲，預料全球半導體產業將大亂，晶片缺貨將更雪上加霜。

台灣高科技產業在全球產業鏈扮有重要角色，這兩年拜美中貿易戰、全球產業基地大遷移之賜，加上去年台灣因防疫得宜，在全球疫情肆虐之下成為一方淨土，更成為投資熱區。去年，世界主要經濟體成長率全面衰退，台灣一枝獨秀，經濟成長率達3.12%，為全球經濟規模前30大國家中，排名第一。

台灣原本一片大好經濟情勢，全被本土疫情打亂。截至目前止，國發會、主計總處都還很樂觀地預測，只要守住生產和製造，就不會波及出口，影響侷限在消費面及第3季以前，經濟成長率仍可保5%；但京元電的停工，代表著病毒傳播不會分產業，製造業恐會面臨更嚴峻的衝擊，若移工染疫問題擴大，台灣產業鏈可能面臨崩盤危機。

一旦製造、生產、出口受衝擊，影響會有多大？以今年第1季經濟成長率達8.92%為例，製造業貢獻了4.79個百分點；若觀察內需和外需對經濟成長率貢獻，以商品出口為主國外淨需求貢獻了5.08個百分點。

不僅總體經濟，製造業受僱員工人數高達284萬人，一旦生產線停工，影響訂單，或者引發轉單效應，原本景氣紅通通、出口暢旺製造業也會進入寒冬，員工放無薪假，更衝擊無數家庭民生；而製造業勞工減少消費，又會進一步衝擊內需行業，形成惡性循環。

在歷經疫情後，全球各國都體會到製造業的重要性，並且都在力保製造業、吸引製造業投資；疫情當頭下，台灣政府及雇主也要祭出鐵腕，力保生產不中斷。

台灣 疫情 投資

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