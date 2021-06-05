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1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

30餘歲青年打AZ血栓 自費70萬打免疫蛋白保命

記者蕭羽耘、陳俊智╱台北5日電
台灣出現首宗AZ疫苗血栓病患，經林口長庚醫療團隊積極治療，復原情況良好，已經出院。(記者陳俊智／攝影)
台灣出現首宗AZ疫苗血栓病患，經林口長庚醫療團隊積極治療，復原情況良好，已經出院。(記者陳俊智／攝影)

AZ疫苗台灣累計接種超過62萬人次，台灣首例接種AZ疫苗後併發血栓不良反應事件，患者為30多歲男子，自費70多萬元(台幣，下同)打免疫蛋白才保住性命。林口長庚昨天證實此事，目前已經出院。桃園市長鄭文燦昨天允諾，會替當事人爭取最大權益。

據了解，該男子除健保給付，親友苦籌措70多萬元，自費施打免疫蛋白，狀況才緩解；林口長庚醫院昨天證實有此案，男子恢復情況良好，5月27日從加護病房轉到一般病房，本月1日出院。林口長庚表示會全力協助他申請預防接種受害救濟補助，桃園市衛生局說，病患已填寫藥害救濟申請文件，後續會向醫院調病歷，連同申請書一起送衛福部審查。

指揮官陳時中昨表示，患者可申請預防接種受害救濟，但需要花上一段時間，已先請健保署墊付這筆費用，未來再代位求償，希望個案勿因經濟形成就醫障礙，「一定全力協助」。

指揮中心發言人莊人祥昨天也說，新增3例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，其中又有1例疑似AZ特殊血栓，患者為20多歲女性，接種後兩天出現相關症狀，仍在釐清、持續追蹤中。截至6月3日，累計接種不良反應共8800例，其中較嚴重者71例。

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