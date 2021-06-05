居隔男嫌悶衝大街 確診男躁動毆醫護 都被押回

新北市一名居家隔離男子疑悶太久，3日晚擅自開車外出被逮，穿全套隔離裝被押返隔離處所。(翻攝自臉書)

新北市居家隔離的陳姓男子，前晚擅自開車外出閒晃四小時被警逮獲，穿全套隔離裝被押返隔離處所，報請衛生局裁罰；據了解，陳男女友為確診者，被送往集中檢疫所隔離，陳男因屬密切接觸者，被匡列居家隔離，但因悶太久憋不住，才想跑出戶外兜風。

本報系聯合報報導，中和警方前晚7點多獲報，指一名被要求居家隔離的陳男（37歲）擅自離開隔離處所，警方立即會同里長四處尋人。

據了解，陳男駕車停在景安捷運站附近時，車子被後方車輛擦撞了一下，因此下車想要理論索賠，對方說要請警察 來處理，陳男自知自己是居家隔離者，一聽到警察要來拔腿就跑，連車損賠償都不要。

警方調閱路口監視器畫面，在興南路包夾攔下車輛，員警喝令陳男下車趴下，並保持安全距離，確認陳男無反抗攻擊行為，要他立即穿上全套隔離裝備，押送陳男返回隔離居所；陳男表示，因為居家悶太久，只想開車散心，沒想到一場小車禍 露餡。

此外，新北再傳新冠確診者情緒失控毆打護理師事件。板橋亞東醫院一名66歲一採陽性男子，昨天下午持拐杖毆打護理師，隨即逃離院區搭車返回家中。衛生局表示，該個案表示因緊張情緒激動才打人，經情緒冷靜後，表示願意回院治療，不過後來PCR檢測 結果出爐為陰性，醫院考量到醫療暴力問題，討論後決定把個案改送集中檢疫所隔離。

對於屢傳醫護遭確診個案暴力對待，新北市長侯友宜要求用打擊重大刑案的效率及態度去面對醫護人員的安全問題。但有員警指出，快打部隊是警方以優勢警力壓制犯嫌的機制，面對確診者用這種方式會有染疫風險，應該加強醫院保全人員的能力，否則遠水救不了近火。