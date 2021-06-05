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台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

北市1家3猝死 倖存女兒快篩陽性

記者蔡翼謙／台北5日電
台北市北投區昨天驚傳一家四口三人死亡，倖存女兒快篩呈陽性反應，衛生局將對死者做核酸檢測，釐清是否因染疫而亡。(記者蔡翼謙／翻攝)
台北市北投區昨天驚傳一家四口三人死亡，倖存女兒快篩呈陽性反應，衛生局將對死者做核酸檢測，釐清是否因染疫而亡。(記者蔡翼謙／翻攝)

台北市北投區昨天發生一家4口3死命案，90歲高姓老翁及88歲林姓妻子、71歲大兒子分別在3間臥室床上身亡，存活的53歲女兒發燒，經快篩後呈陽性反應，將做核酸檢測；檢警目前將3具遺體存放殯儀館，今天由法醫相驗並採驗檢體，送疾管署核酸檢測。

警方昨天下午接獲高姓夫妻二兒子報案，連同當地里長及消防員破門進入，發現高翁、林婦及大兒子都倒臥不同臥室床上，屍體僵硬明顯死亡，屋內僅高女倖存，現場無發現遺書、外力打鬥痕跡，三名死者遺體也無外傷，警消發現高女有發燒，將高女送醫院快篩，呈陽性反應。

警方調查，高姓夫妻長期住在北投，兩人都中風癱瘓，且有慢性疾病；大兒子是日前從萬華搬到北投與父母住，打算照顧父母，不過心臟裝有三根支架；女兒則有輕度精神狀況，每晚都幫父母倒垃圾。

高姓夫妻的二兒子在台中工作，他跟警方說，這三天打電話回家都是妹妹接聽，妹妹每天都稱「爸媽、哥哥一直躺在床上，都不起來」，他察覺有異，昨天下午北上返家發現門被反鎖，才找來當地里長及警方破門。

高男對父母及哥哥同時身亡表示訝異，雖父母本來就有慢性病，但希望檢方能釐清死因；由於高男未進入屋內，所以不需被衛生局匡列。士林地檢署今天將進行相驗，由法醫採驗檢體做核酸檢測，確認死亡原因與疫情是否有關。

檢測 中風 疫情

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