我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

違反臉書規定 川普遭處停權2年時間

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

台確診累積破萬例 移工群聚擴大 兩年輕人病亡

記者謝承恩、蕭羽耘、許政榆、陳雨鑫、楊正海／台北報導
封測大廠京元電子4日起一連3天在廠內辦理快篩。記者胡蓬生／攝影
封測大廠京元電子4日起一連3天在廠內辦理快篩。記者胡蓬生／攝影

新冠肺炎自去年元月在台現蹤，含境外移入病例數，4日突破1萬例，台灣防疫面臨極大挑戰；京元電子爆發移工群聚感染，連日來已77人確診，同樣位於竹南的超豐電子，4日也出現9人染疫，指揮中心指出，這兩間公司的移工來自同一個仲介公司的4個宿舍，近2千人會全數採檢，近日也將針對全台移工進行總檢討。

經部員工確診 王美花陰性

此外，疫情也燒向中央部會，經濟部有員工因身體不適篩檢而確診，經濟部長王美花、次長曾文生與其有互動接觸，被列為密切接觸者，雖然快篩與核酸檢測皆為陰性，仍須居家隔離14天。王美花成為部會首長中首位隔離者，期間將採視訊處理公務與會議。

不過，經濟部指出，王美花與曾文生應於6月2日開始隔離，但王美花於6月3日仍出席行政院會與紓困記者會，引發群聚疑慮；經濟部解釋，4日早上確診同仁才打電話到部裡通知確診，王美花與曾文生才馬上做了快篩與核酸檢測。

至於王美花的丈夫、國安會秘書長顧立雄，總統府發言人張惇涵表示，顧立雄未被匡列，且已於4月施打疫苗，僅須自我健康監測；王美花雖然曾與蔡英文總統開會，但醫

療團隊研判，對總統並無影響。

苗栗增51例 指揮中心進駐

指揮中心4日宣布，新增本土案例339例、校正回歸133例，總計472例，境外移入2例；各縣市以新北市272例最多，但苗栗市病例增加速度最快，已有51例；目前國內10446例確診，4日新增21例死亡， 死亡案例累計187例。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前除了雙北，要關注苗栗疫情進展，京元電子準備對7千多位員工篩檢，但篩檢地點安排、動線、隔離、送醫等，都需中央協助，4日上午已由醫福會執行長王必勝與4位防疫醫師進駐，成立前進指揮所。

黃立民：台灣到處是破口

4日晚傳來第二家電子廠有人確診，指揮中心發言人莊人祥表示，2家電子廠移工來自同一仲介公司，目前掌握仲介的4家移工宿舍皆有確診者傳出，近2千人皆進行匡列及採檢，並和相關單位確認該區域移工是否和其他地區移工聚會。

去年移工染疫雖導致全台緊張，新加坡也曾出現移工染疫危機，但台大兒童醫院院長黃立民表示，政府並未引以為戒。目前台灣老年人仍處於有隱形傳播鏈狀態，移工又爆發群聚，兩大災情顯示台灣到處都是破口，現在只能全力防堵，警戒期恐怕得一路延續到全台疫苗接種覆蓋率達6成。

柯：14日解除管制不易

4日尚未傳出第二家電子廠有疫情之前，陳時中表示，全台三級警戒至6月14日，如今距離不到10天，但疫情處在相對高點，「目前不考慮降級，但也不考慮升級」，政策是在三級警戒下持續精進作為。

台北市長柯文哲4日指出，6月14日解除管制並不容易，5日是周末，「在家休息不是叫你呼朋引伴開趴、打麻將」，將用最低成本達到三級管制效果，撐到疫苗全面施打。新北市長侯友宜則表示，新北市病床數全台倒數第二，預估3天後醫療量能就會吃緊，需要中央、其他縣市一起合作。

4日增21例死亡，其中兩例才30多歲，5人有萬華活動史，1人到院前死亡。

台灣 疫情 疫苗

上一則

蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

下一則

曹興誠：疫苗取得只是時間問題 籲心懷感激

延伸閱讀

台經濟部長秘書確診 王美花、曾文生居家隔離14天

台經濟部長秘書確診 王美花、曾文生居家隔離14天
台民間引進疫苗 蘇揆令疾管署：最快速度審核來源

台民間引進疫苗 蘇揆令疾管署：最快速度審核來源
5天2停電 藍委：誰敢投資下個護國神山？

5天2停電 藍委：誰敢投資下個護國神山？
2停電 蔡英文「我也很難接受」 王美花影片道歉

2停電 蔡英文「我也很難接受」 王美花影片道歉

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
最年輕演奏者 3歲華裔鋼琴天才 登卡內基音樂廳

最年輕演奏者 3歲華裔鋼琴天才 登卡內基音樂廳
中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解