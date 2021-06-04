台確診累積破萬例 移工群聚擴大 兩年輕人病亡

封測大廠京元電子4日起一連3天在廠內辦理快篩。記者胡蓬生／攝影

新冠肺炎自去年元月在台現蹤，含境外移入病例數，4日突破1萬例，台灣 防疫面臨極大挑戰；京元電子爆發移工群聚感染，連日來已77人確診，同樣位於竹南的超豐電子，4日也出現9人染疫，指揮中心指出，這兩間公司的移工來自同一個仲介公司的4個宿舍，近2千人會全數採檢，近日也將針對全台移工進行總檢討。

經部員工確診 王美花陰性

此外，疫情 也燒向中央部會，經濟部有員工因身體不適篩檢而確診，經濟部長王美花、次長曾文生與其有互動接觸，被列為密切接觸者，雖然快篩與核酸檢測皆為陰性，仍須居家隔離14天。王美花成為部會首長中首位隔離者，期間將採視訊處理公務與會議。

不過，經濟部指出，王美花與曾文生應於6月2日開始隔離，但王美花於6月3日仍出席行政院會與紓困記者會，引發群聚疑慮；經濟部解釋，4日早上確診同仁才打電話到部裡通知確診，王美花與曾文生才馬上做了快篩與核酸檢測。

至於王美花的丈夫、國安會秘書長顧立雄，總統府發言人張惇涵表示，顧立雄未被匡列，且已於4月施打疫苗 ，僅須自我健康監測；王美花雖然曾與蔡英文總統開會，但醫

療團隊研判，對總統並無影響。

苗栗增51例 指揮中心進駐

指揮中心4日宣布，新增本土案例339例、校正回歸133例，總計472例，境外移入2例；各縣市以新北市272例最多，但苗栗市病例增加速度最快，已有51例；目前國內10446例確診，4日新增21例死亡， 死亡案例累計187例。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前除了雙北，要關注苗栗疫情進展，京元電子準備對7千多位員工篩檢，但篩檢地點安排、動線、隔離、送醫等，都需中央協助，4日上午已由醫福會執行長王必勝與4位防疫醫師進駐，成立前進指揮所。

黃立民：台灣到處是破口

4日晚傳來第二家電子廠有人確診，指揮中心發言人莊人祥表示，2家電子廠移工來自同一仲介公司，目前掌握仲介的4家移工宿舍皆有確診者傳出，近2千人皆進行匡列及採檢，並和相關單位確認該區域移工是否和其他地區移工聚會。

去年移工染疫雖導致全台緊張，新加坡也曾出現移工染疫危機，但台大兒童醫院院長黃立民表示，政府並未引以為戒。目前台灣老年人仍處於有隱形傳播鏈狀態，移工又爆發群聚，兩大災情顯示台灣到處都是破口，現在只能全力防堵，警戒期恐怕得一路延續到全台疫苗接種覆蓋率達6成。

柯：14日解除管制不易

4日尚未傳出第二家電子廠有疫情之前，陳時中表示，全台三級警戒至6月14日，如今距離不到10天，但疫情處在相對高點，「目前不考慮降級，但也不考慮升級」，政策是在三級警戒下持續精進作為。

台北市長柯文哲4日指出，6月14日解除管制並不容易，5日是周末，「在家休息不是叫你呼朋引伴開趴、打麻將」，將用最低成本達到三級管制效果，撐到疫苗全面施打。新北市長侯友宜則表示，新北市病床數全台倒數第二，預估3天後醫療量能就會吃緊，需要中央、其他縣市一起合作。

4日增21例死亡，其中兩例才30多歲，5人有萬華活動史，1人到院前死亡。