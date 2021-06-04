日本供台疫苗 網友傳班機日期藏8964密碼

日本捐贈的AZ疫苗4日抵台灣桃園機場。記者鄭超文／攝影

日本 政府無償提供台灣 124萬劑AZ疫苗 ，日本航空JL809班機今天下午運抵桃園機場。有網友說，航班編號與日期暗藏「8964」密碼，似乎在諷刺1989年6月4日中國的六四天安門事件。

日本支援台灣的124萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（AZ疫苗），今天下午由日本航空班機運抵桃園機場。

運送疫苗的日本航空JL809班機是東京飛台灣定期航班，原本今天的航班取消，但為載運這批AZ疫苗，特別以客機載貨方式運送。

昨天晚間運送疫苗的班機消息曝光時，便有台日網友說，809號班機於6月4日送疫苗，似乎與代表1989年6 月4日的「8964」不謀而合。

日本經濟評論家渡邊哲也在推特上發文寫道：「6月4日：中國共產黨在天安門廣場對人民進行了大屠殺。日本向台灣發送救命疫苗。」

政治評論家加藤清隆也發文說，這可能只是偶然，但日本政府在發生天安門事件的6月4日向台灣提供疫苗，「很行嘛」，會讓中國氣得跳腳吧。

也有台灣網友貼出過去的新聞報導，指疫苗專機預定抵達台灣的時間是下午2時40分，剛好是發生六四事件的凌晨2時40分。

不過實際上今天日航班機提早在下午1時58分便抵達桃園機場。

也有網友認為連結太過牽強，不需多做揣測。