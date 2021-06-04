扯 ! 立榮飛廈門 竟讓確診者登機

立榮航空上月底一班飛往廈門的航班，竟讓持有新冠肺炎核酸檢驗（PCR）陽性證明的旅客登機，機上逾150旅客深陷染疫風險中。儘管立榮航空已坦承是櫃台地勤疏失，願意接受調查及究責，仍引發軒然大波。交通部民航局說，這是台灣首例，如何開罰要再釐清相關法規。

不僅如此，該旅客既然是確診病患，為何還能趴趴走、甚至還搭機去大陸，恐也成防疫 破口。

台北市副市長黃珊珊說，因現在中央同意，無症狀確診者可居家隔離，但北市府發現，開了居家隔離通知書後，卻無法系統上傳「這個人要被居家隔離，請上電子圍籬」，周二已反映給中央，目前中央表示系統正在修改。

上月31日，立榮Ｂ7511松山廈門航班，有一名戶籍在萬華的陳姓旅客於入境廈門後，在當地機場 核酸檢測 為陽性，經查，該名旅客搭機前三日內PCR檢測報告即為陽性。但依規定，旅客到機場必須出示健康聲明書，和PCR檢測結果給櫃台檢查。

民航局長林國顯說，旅客有繳交證明，是櫃台地勤沒有詳細檢視。指揮中心副指揮官陳宗彥也說，地勤只看了健康聲明，因聲明上寫著「無症狀」，所以沒完整檢視相關資料。

立榮說，由於因防疫所需，旅客登機資料繁瑣，以致地勤於確認旅客登機資料過程中未能詳實檢查該檢測報告，將會配合相關主管機關調查及究責，並持續加強機場第一線員工相關作業宣導及教育。

林國顯說，已要求立榮立即檢討改善，並提出報告。至於將按照哪個法規處分，他說，地勤不像空服跟機師有相關證照處理，公司內部可自行做行政懲處。若櫃台違反規定民航局可解約，但目前還未有因沒檢驗到確診對航空公司懲處的實例。但林國顯強調，該旅客確診陽性，理論上就不能動，很顯然違反相關法規，將移請衛生單位查處。

長榮企業工會發聲明說，該事件顯然是一連串疏漏所造成，漏洞應被檢討，但地勤人員也應被保護，凸顯機場人員的高風險，政府應加速疫苗施打。