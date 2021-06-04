台疫情升溫 外籍生爆離境潮 陸生想返鄉打疫苗

長榮航空桃園飛洛杉磯航班由每周三班增加為每周七班，是否有來美打疫苗的逃難潮引發熱議，圖為桃園機場第二航廈有旅客在櫃檯報到。（記者鄭超文／攝影）

台灣疫情 嚴峻，外籍生掀起回國潮。淡江大學短短1個月多達168名外籍生申請出境，輔仁大學也有200多名外籍生申請離台，台師大、真理大學、台北大學等都有相同情形，平均約1到3成左右。若台灣疫情持續擴大，未來外籍生無法返台，恐掀「退學潮」。

據台北中國時報報導，雙北市是疫情重災區，尤其新北市確診個案逾4000多，淡江大學截至昨為止，境外生申請出境人數約168人，其中，陸生79人最多。輔大指出，全校陸生363人、僑生479人，目前約3成學生申請出境返鄉，而馬來西亞因疫情不樂觀，尚在封城，多數馬來西亞學生仍留在台灣，但隨著畢業季到來申請出境人數會更多。

報導指出，真理大學表示，目前有8位在校生、7名畢業生回國，學校募得30多萬元台幣善款，會提供在台的外籍生生活費，幫助學生撐過疫情。

聖約翰科技大學則表示，政府發布三級警戒後，有5位陸生及港澳學生返鄉，多數馬來西亞及越南學生目前均留在學校宿舍內，透過遠距教學方式上課。

台師大境外生人數眾多，國際事務處處長劉祥麟說，校內不少外籍生已準備暑假離台，當中包含日本、韓國學生與陸生，而陸生特別表達，離校是要返鄉打疫苗。

台大國際長袁孝維則表示，台大境外生眾多，當中不少人是研究生，需在老師研究室從事研究工作。目前未發現有離境潮，而校方也有特別募款，協助境外生減輕經濟壓力。

另據本報系聯合報報導，疫苗之爭也延燒到赴美民眾，引發有沒有赴美逃難打疫苗的爭論，根據移民署及桃園機場的統計，台灣社區感染爆發後，出境人數確實有些微增加，但是資深航空經理表示，半個月只增加接近3000人，平均一天也只多出約兩百人，還擠不滿一架客機的載客人數，所以旅客只能從兩、三成微幅成長為六、七成，這樣的載客量只是讓航空公司少賠。

根據桃機公司及移民署的統計，桃園赴美航班從下周起微幅增加，長榮航空目前是每周一、三、五飛洛杉磯 、紐約、舊金山、西雅圖各一班，自7日起只有洛杉磯增為每天一班，其餘航點未增班。中華航空則是維持每周不定期飛洛杉磯、舊金山，6月無增班規畫。 聯合航空則是維持每日一班飛洛杉磯。

由於桃園機場除了聯合航空每天都有飛美班機外，只有周一、三及五有班機，也造成出境美國人數的起起伏伏，5月15日以後飛美人數最少的一天只有10人，最多的一天是2日的934人，根據移民署統計，5月赴美人數總共8346人次，但是其中有1168人次是美國人。