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八大工商團體拜會蔡總統 籲盡速進口疫苗

記者謝柏宏／台北4日電
八大工商團體建議蔡英文盡快買疫苗。圖：總統府提供(報系資料照)
八大工商團體建議蔡英文盡快買疫苗。圖：總統府提供(報系資料照)

八大工商團體昨日前往蔡英文官邸拜會蔡總統，籲請政府盡速進口疫苗，並協助有意願進口疫苗的團體及企業，縮短申請及審查流程，以順利取得國外疫苗。工商團體表態，願意出資購買250萬劑疫苗，除了讓第一線醫護警消優先施打，也將產業員工列為優先施打對象。

八大工商團體中昨日拜會蔡英文，成員包括工總理事長王文淵、三三會理事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、台灣商業聯合總會理事長張平沼、商總主席賴正鎰、工業區廠商聯合總會榮譽理事長秦嘉鴻、台北市商業會理事長吳發添及新北市商業會理事長賴瑞昌等工商界人士，與蔡總統就疫苗、紓困以及缺電等議題進行意見交流，與會人士對蔡總統的關心咸表感謝。

府方人士轉述，蔡英文表示，政府有誠心與企業界溝通並解決目前面臨的各項問題。有關缺電部分，政府會積極進行解決；新冠疫苗接種部分，6月將有國外包括日本疫苗進口，會加快施打的速度和擴大施打範圍。

蔡英文指出，台灣已外購約2000萬劑疫苗，但是目前國際疫情嚴峻，導致國際疫苗供應緊張，不過政府相關部門正日夜緊盯，催促供貨進度，期待確保疫苗供應如期如質。

至於紓困方面，行政院院會昨日通過紓困特別預算2600億元，將採從寬、從速、從優原則辦理紓困。

工商團體感謝蔡英文撥冗傾聽企業界的心聲，惟工商界普遍認為台灣目前疫情嚴峻，近期內若不能對疫情有效掌控，勢必對台灣經濟產生嚴重影響。

林伯豐日前表示，台灣企業及工商團體願意自費向國外採購疫苗，再協助供應醫療院所。包括工商協進會和台玻若獲許可，願意對外採購疫苗。

工總秘書長蔡練生日前也認為，政府應簡化企業採購疫苗的流程，針對相關審查程序應該要更容易；其次，由企業出面採購疫苗，若依照指揮中心的分配順序，許多企業員工恐怕很難在第一時間受到保護，這恐怕會影響到企業生產作業。

疫苗 台灣 蔡英文

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