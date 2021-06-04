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中小企業重創 憂雪崩式倒閉

記者王昭月、邱瓊玉、葉冠妤／台北4日電 
行政院通過紓困特別預算案，但許多店家早已進入停業狀態，業者憂中小企業倒閉潮將是「雪崩效應」。(記者潘俊宏／攝影)
行政院通過紓困特別預算案，但許多店家早已進入停業狀態，業者憂中小企業倒閉潮將是「雪崩效應」。(記者潘俊宏／攝影)

疫情延燒，百業重挫，行政院昨天通過防疫紓困特別預算案，各界都有意見。台灣連鎖加盟促進協會調查，全台124家連鎖總部，約2000多家門市幾近停業狀態，行政院紓困版本卻將攸關企業生死的「營運補貼」和員工的「薪資補貼」混為一談，並未針對企業損失做補助，業者擔心中小企業倒閉潮將是「雪崩效應」。

旅遊業者炸鍋，抱怨今年疫情更嚴重，交通部紓困竟比去年還差。創新旅行社董事長李奇嶽說，這樣的紓困方案，企業不如裁員，讓員工去領失業給付，至少還可領6個月；中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞也說，遊覽車一個月貸款10幾萬台幣，這才是「脖子上被勒最緊的繩子」。

交通部長王國材表示，相關業者希望交通部可加倍紓困，但這次疫情影響產業實在太多，各部會經費普遍不足，8月後是否繼續紓困，視疫情再作討論。

台灣連鎖加盟促進協會調查，124家連鎖總部的3062家門市，有2292家幾乎停業或完全停業，其中餐飲業占65%；疫情重災區前三名連鎖業，依序是婚宴會館、中小型餐廳及手搖飲業。台北晶宴會館、台南擔仔麵高雄店等婚宴館，損失從九成起跳；中小型餐廳靠外帶苦撐，但不知能撐多久。

加盟促進協會副秘書長蔡孟叡說，去年紓困將薪資補貼及營運補貼分開處理，這次則是發一筆錢讓企業發薪資給員工，仍是屬於薪資補貼；至於營運補貼應針對企業做補助，例如以營業額損失的比例來認定，而不是以員工數來認定，才能針對企業困境對症下藥。

蔡孟叡也說，今年疫情與去年大不同，全台進入三級警戒後禁止內用，無法靠客人上門維繫營運，不能營業也不敢裁員減薪，因為怕不能申請相關補助，但現在業績幾乎歸零，開業就虧損，停業則無法保障員工生計，陷入兩難。

手搖飲連鎖業者楊騫杋指出，政府防疫手段雷厲風行，「今天下令，明天執行」，許多連鎖體系的小資業者完全措手不及，但企業紓困措施遲至昨天才公布，連鎖業資金流不比大財團，大家已燒錢大半個月，沒有幾個受得了。

經營麻辣火鍋店的業者王信宗嘆口氣說，從事餐飲二、三十年首次這麼淒慘，讓人覺得好像回到有瘟疫的年代。

逢甲夜市起家的木瓜牛奶連鎖店總經理楊騫杋說，連鎖業最大的困難是資金全都卡住，尤其夫妻檔在夜市經營攤車，全台夜市一封掉，營業額全歸零，壓貨、家用的錢全部沒了，全家只能喝西北風、負債度日；連鎖企業一倒，牽動失業等骨牌效應，「不只是滾雪球，而是直接雪崩」。

紓困 疫情 台灣

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