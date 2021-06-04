我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

疫情攀高 移工、長照確診爆發

台灣新聞組／台北4日電
京元電子3日急召7300多名員工回廠快篩，專家擔心疫情惡化。 (記者黃仲裕／攝影)
京元電子3日急召7300多名員工回廠快篩，專家擔心疫情惡化。 (記者黃仲裕／攝影)

疫情多點爆發，台灣昨天公布新增本土病例364例，另有校正回歸本土個案219例，總計583例，確診個案中新增17例死亡。由於苗栗出現移工群聚，整體看來，病例數似乎有新的高峰，指揮官陳時中認為屬於比較不好的跡象，目前沒有樂觀的本錢。

苗栗封測大廠京元電子移工群聚感染事件持續擴大，確診人數增至45人，昨起三天緊急召回7300多名員工回廠快篩。陳時中表示，京元電子出現移工群聚，約200名員工遭匡列，移工先一人一室隔開，也全面篩檢。端午節將至，請大家沒必要不要返鄉，也希望端午期間長程公共運輸量維持在二成。

指揮中心公布，各類型長照機構有60家傳出染疫事件，包括長照機構37家、社福機構15家、護理之家5家、精神照護機構三家，且有47位工作人員和133位非工作人員，總計180工作人員及被照顧者確診。

另外，全台有11家醫院在院內發現有人染疫，包括18名工作人員、17名非工作人員，匡列不能工作者高達535人。專家直言，醫護耗損嚴重，第一線工作負荷大，匡列和隔離也是一大原因。

長照機構拉警報，年輕人染疫比率也增加，5月10日以前，20至39歲者染疫為34%，一度降至19.9%，但昨天新增個案顯示，年輕者染疫升到25.2%。陳時中籲請年輕人「防疫不可鬆懈」。

疫情何時趨緩？陳時中說，整體看來似乎有新的高峰，但校正回歸個案仍多，有待這兩天清查後會更清楚；現在絕對沒有樂觀的本錢，目前初步數據看陽性率有往下降，但母數不夠大，還需要觀察一段時間。被問到是否需要升上四級警戒，陳時中認為，「現在升四級還言之過早」。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，以發病日來看疫情持平，「但也有點擔心是否有往上爬的跡象」，因機構群聚事件讓個案數變多，也擔心苗栗電子廠是否造成新一波群聚蔓延，是後續觀察重點。台大公衛流病及預醫所教授陳秀熙建議，針對目前出現小型群聚的機構、醫院、工廠昨天爆發的代工廠本地員工及移工群聚，除了接觸者調查、隔離，也要立刻啟動目標導向的快篩，才能夠避免小群聚變成社區大爆發。

陳時中 疫情 長照

上一則

中小企業重創 憂雪崩式倒閉

下一則

不記得自己的小英 卻成了自己的照妖鏡

延伸閱讀

台疫情再攀高 60長照機構染疫 年輕人確診日增

台疫情再攀高 60長照機構染疫 年輕人確診日增

年輕人鬆懈？他舉辦「第一屆年輕人向陳時中道歉大賽」

年輕人鬆懈？他舉辦「第一屆年輕人向陳時中道歉大賽」
台長照機構群聚連爆 陳時中坦承疫情沒往下降

台長照機構群聚連爆 陳時中坦承疫情沒往下降

陳時中：鴻海尚缺原廠授權 議員：根本沒規定要有授權書

陳時中：鴻海尚缺原廠授權 議員：根本沒規定要有授權書

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升