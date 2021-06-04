回報台灣…日本提供124萬劑AZ疫苗 4日抵台

高雄設置大型疫苗注射站，3日上午第一線醫護人員到三民家商注射AZ疫苗，工作人員排出防疫距離動線，並且加快施打流程。（記者劉學聖／攝影）

產經新聞等多家日本 媒體報導，日本政府已拍板提供台灣 124萬劑AZ疫苗 ，日本政府與執政黨人士透露，疫苗預計今日運抵台灣。這是日本首度直接供疫苗給海外，日本政府將援助疫苗定位為過去台灣對日本天災援助的「回報」。

日本航空昨也證實，總公司確實有接到委託託運疫苗的訂單，手續還在辦理。因今天只有一班飛桃園機場的日航飛機，預計班機上午11時45分自東京成田機場起飛，下午2時40分抵達桃園。

指揮中心指揮官陳時中昨晚不證實也不否認，僅表示一直以來都跟日方持續努力，不放棄任何機會。

產經新聞報導知情人士透露，這次援助疫苗是台方私下向日方提出請求，提供疫苗的數量和時間經雙方協調後敲定；原本曾研議透過COVAX提供，但認為太耗時間，經日本前首相安倍晉三與自民黨國會議員居間行動，最後火速實現。

日本外務大臣茂木敏充在參議院外交委員會答詢時提到，台灣7月後可能已做好疫苗生產準備，「我的理解是，目前有緊急需求」，強調應盡速將疫苗送達台灣。

日本政府今年採購1億2000萬劑AZ疫苗，但因國際屢傳接種後出現血栓等副作用，日本政府目前並未將其列為公費疫苗使用。此外，日本政府採購1億9400萬劑輝瑞疫苗、5000萬劑莫德納疫苗，足夠供應日本國內需求，決定將超出全體國民施打所需分量的疫苗，原則上將提供給其他國家或地區。

日本媒體指出，因中國大陸透過輸出疫苗展開「疫苗外交」，意圖增加國際影響力。法國、德國也預計今年內對外提供3000萬劑疫苗。