新聞評論／陳時中如果卡郭董 就是與全民為敵

鴻海創辦人郭台銘要捐500萬劑BNT疫苗給台灣，估計要花60億元台幣。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘願意捐贈500萬劑BNT／輝瑞疫苗 ，並火速備妥文件向衛福部申請；豈料，僅換來陳時中 冷冷一句「還缺少原廠授權書」。言下之意，不會讓他過關。政府現在手上疫苗離目標相差甚遠，民眾無不渴望早日接種；現在有人力圖爭取國際認證的優質疫苗，陳時中還刻意設下柵欄卡他。這種態度，除了昏庸顢頇，或別有用心，還有什麼詞足以形容？

一個官僚政府，可以「擺爛」到多麼無底限，就看陳時中如何展現他的無窮潛能。台灣 本土案例在一個月逼近萬人大關，病毒四處亂竄，他都不放在心上。他每天示範的就是官腔官調，對地方政府打槍，不許外島自設篩檢關卡，對民間團體的善意大潑冷水；他對自己領導防疫失職，卻從未表現過絲毫愧疚。如果陳時中的態度代表蔡政府的基本立場，應可詮釋為：維持政府的無上官威，遠比抗疫搶救人命來得重要。

全民都在問：郭台銘萬里送疫苗這道題，有這麼難解嗎？如果郭董送的疫苗，是國人想要、且政府曾經想買而沒買到的有效國際疫苗，蔡政府該做的，就是千方百計設法協助郭董把疫苗買到手，然後提供全民施打。500萬劑不是一個小數目，能提供250萬人完整施打，這在當前疫苗急缺的台灣，是一場極受用的及時雨。郭董要付出的代價，估計在60億元（台幣，下同）以上，他可能賭上自己的一生信譽去買空賣空嗎？但蔡政府能為了自己的政治顏面，要把郭董的善意卡在門外，難道也把國人迫切渴望的疫苗良機堵死嗎？

再說，八大條件之一的所謂「原廠授權書」，是政府為刁難民間自購所設下的門檻，並不是德國BNT廠拒絕出售。郭台銘並不是藥品代理商，他引進疫苗是為了送給台灣人使用，而不是為了在台販售；因此，他提供的是他和BNT及上海復星的三方合約。只要能確保這批疫苗來自原廠，即已足夠；但陳時中卻要求他提供原廠授權書，目的是否就是要破壞郭董的義行，彰顯蔡政府的官威堅如銅牆鐵壁，任何人都無法越雷池一步。

衛福部管制疫苗進口的鬆緊，全看政府救人救命的心情有多急迫。只要心繫百姓，就能迅速處理；若不在乎人民安危，那就繼續打官腔刁難。根據《藥事法》和《特定藥物專案核准製造及輸入辦法》的規定，在發生緊急公衛事件時，可以專案申請藥物進口，並未要求原廠授權書。法令如此規定，就是在情況緊急時，能迅速發揮救急效果。反觀陳時中的態度，不僅不在乎自己失職造成的台灣防疫困境，甚至對各界伸出的援手都刻意刁難，唯恐民間的自救行為暴露了政府的無能。這種心態，除了昏聵，跟掩耳盜鈴有何兩樣？

郭台銘願以60億元購買500萬劑BNT／輝瑞疫苗，除了顯示他的慷慨與關懷，也是希望為窘迫中的台灣貢獻一己之力。換算下來，他須付出的代價高於BNT的國際行情，原因是要付給上海復星數成代理利潤。平均下來，每劑BNT達1200元，比起蔡政府首波為國民編列的每人500元疫苗預算，要高出兩倍多。或許正是這個因素，蔡政府非要千方百計把郭董的義行攔住。否則，當民眾打到這劑疫苗的時候，「政府不如郭董」的感慨就會浮上心頭。

以蔡政府一向的傲慢，政府買不到的疫苗，絕對不會讓民間領先完成。也因此，陳時中必須在枱面上扮演官威黑臉，想方設法卡住郭台銘，這是必然的戲碼。但疫苗是救命之物，卡住郭董就是跟全民為敵；蔡政府再怎麼冷血無情，也要謹慎盤算。