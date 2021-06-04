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台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

東洋代理BNT疫苗破局 也曾卡在中央要授權書

台灣新聞組／台北4日電
台灣東洋因代理疫苗破局引發諸多爭議，圖為董事長林全親上火線說明。（本報次料照片）
台灣東洋因代理疫苗破局引發諸多爭議，圖為董事長林全親上火線說明。（本報次料照片）

鴻海創辦人郭台銘有意向德國原廠購買500萬劑輝瑞BioNTech（BNT）疫苗並捐贈給政府，日前永齡基金會代表向衛福部遞交文件，但衛福部指缺乏「原廠授權書」。其實去年東洋有意代理BNT疫苗時，也曾卡在「原廠授權書」，最後東洋宣布放棄代理，東洋董事長林全也公開嗆中央：「拿授權書來談的說法，是在吃我豆腐。」

當時東洋一度對外宣布取得BNT新冠疫苗授權最多3000萬劑，將與台灣主管機關協商，但最後指揮中心卻只要買200萬劑，還把破局原因歸咎東洋沒有「原廠授權書」，隨後東洋「炒股」謠言甚囂塵上，逼得林全親自舉行記者會，強調絕對沒有藉由代理疫苗消息買空賣空、坑殺股民。

林全當時指出，破局主因是數量跟價格都不清楚，針對授權書是否取得問題，他也說，「這是雞生蛋、蛋生雞的問題」，沒有所謂拿不到授權書，只是要花大錢，若最後數量與價格談不攏，成本都是企業負擔，但事實上疫苗在各個國家都是政府採購。礙於大中華區代理權在大陸企業手上，政府沒法去談，原本認為民間可盡一份力，因此出面去談，沒想到最後在數量與價格上差距過大。

不過當時衛福部也有難處，據悉，指揮中心雖然表面風光，但根本無法決定應採購多少疫苗，只能看長官的意思。

佛光會：協助架橋 政府已和嬌生對接

另外，佛光山所屬的國際佛光會有意購捐50萬劑嬌生疫苗，國際佛光會中華總會長趙怡昨表示，在美國會員代表已和嬌生藥廠進一步洽談，並協助架橋，台灣官方人員已和藥廠對接上，「只能祈禱一切順利，別出現變數」。外界關注何時能出貨，趙怡說，沒有時間表，希望愈快愈好。

嬌生公司對外表示，只會與政府機構協商，外界擔心卡關，趙怡說，疫苗採購小組成員近日兩度與衛福部代表開會，建立不錯互信與共識，國際佛光會扮演橋梁並負擔採購費用，讓政府與藥廠對接，佛光會近期每天搶時間準備所需文件，也主動代擬英文版「美國嬌生公司授權疫苗書」，提供給衛福部、美國嬌生窗口參用。

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