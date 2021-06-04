陳時中說就是買不到疫苗 網友狂酸：有人聽懂嗎？

陳時中的購買疫苗說明，被網友狂酸「有誰聽懂他在講什麼嗎？」（本報次料照片）

台灣 疫情嚴峻，連日來本土確診案例居高不下，死亡數也激增，民眾殷殷期盼疫苗 「救火」，民間也紛紛表示願意協助購買疫苗。但指揮官陳時中 昨日在記者會上回應相關問題時，卻惹火眾多網友。陳時中表示「現在大家非常熱心也非常需要，可是現在事實上是買不到的，我幾乎敢這樣子講」，「但是我也不敢完全否認，就是說有人會買得到。」陳的言論引發網友炸鍋，大罵「有誰能聽懂他在講什麼嗎？」

有關民間購買疫苗問題，陳時中在記者會上表示，目前指揮中心只有收到一家遞件，就是鴻海，而且鴻海看起來比較積極，相關文件也較齊全。陳時中表示，事實上指揮中心得到藥廠的訊息，很多都很清楚說只跟中央政府單位或國際COVAX往來，不讓民間購買。陳時中說，「現在大家非常熱心也非常需要，可是現在事實上是買不到的，我幾乎敢這樣子講」，接著又說「但是我也不敢完全否認，就是說有人會買得到」。

陳時中的言論隨後在網上炸了鍋，許多網友留言砲轟，「有人能聽懂在講什麼嗎？我聽不出來是可以還不可以」、「有講等於沒講」、「介於買得到與買不到之間」、「我剛剛也在想是我中文太爛聽不懂」、「雙重否定句？官話進化版2.0？介於買的到跟買不到之間？所以是你後面的那一句去打臉你第一句話，還是你的第一句國際，去總結後面說的第二句話是說國際買不到，台灣有人有管道可以買到？」

還有網友大酸特酸，「大家都買不到，那你買到的什麼時候到貨？」、「真的買不到嗎？啊不是很愛吹說超前部署」、「買不到就謙卑一點，不知道在嗆幾點的」、「別再說模範生了，很丟臉」、「跟代理商交易有比每天死人嚴重嗎？」「買不到就買不到，買不到就去幫可以買到的」、「放手讓郭董去買，遇問題再輔導，不是設關卡」、「那就快去協助管道取得啊」。

單周打百萬劑疫苗？政府被質疑譁眾取寵

另外，中央流行疫情指揮中心日前公布大規模接種計畫，將徵召全台各地診所，甚至計畫在公務機關、軍營、里辦公室等設疫苗接種站，啟動大規模接種計畫，目標每周接種100萬劑。計畫一公布，不少人質疑「疫苗在哪裡？」中華民國防疫學會理事長、感染科醫師王任賢對指揮中心的每周百萬劑接種計畫，表示樂觀其成。但他也直言，如果大規模接種計畫，打的是只作完二期臨床試驗的國產疫苗，「那就完了」，到時可能很少人願意預約打。

作家蔡詩萍也在臉書發文質疑，6到8月有14周，一周拚百萬人接種，三個月可打完1400萬劑，但龐大疫苗沒見到影子，指揮中心的說法明顯誇大，「有譁眾取寵的嫌疑」。