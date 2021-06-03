台疫情再攀高 60長照機構染疫 年輕人確診日增

大篩檢 京元電子昨天急召7300百多名員工回廠快篩，專家擔心疫情惡化。 (記者黃仲裕／攝影)

台灣疫情 多點爆發，中央流行疫情指揮中心3日公布新增本土病例364例，另有校正回歸本土個案219例，總計583例，確診個案中新增17例死亡。由於苗栗出現移工群聚，整體看來，病例數似乎有新的高峰，指揮官陳時中 認為 屬於比較不好的跡象，目前沒有樂觀的本錢。

•京元急召7000員工快篩

苗栗封測大廠京元電子移工群聚感染事件持續擴大，確診人數增至45人，昨起三天緊急召回7300多名員工回廠快篩。陳時中表示，京元電子出現移工群聚，約兩百名員工遭匡列，移工先一人一室隔開，也全面篩檢。端午節將至，請大家沒必要不要返鄉，也希望端午期間長程公共運輸量維持在二成。

•11家醫院內有人確診

指揮中心公布，各類型長照 機構有60家傳出染疫事件，包括長照機構37家、社福機構15家、護理之家五家、精神照護機構三家，且有47位工作人員和133位非工作人員，總計180工作人員及被照顧者確診。

另外，全台有11家醫院在院內發現有人染疫，包括18名工作人員、17名非工作人員，匡列不能工作者高達535人。專家直言，醫護耗損嚴重，第一線工作負荷大，匡列和隔離也是一大原因。

•年輕人染疫增到兩成五

長照機構拉警報，年輕人染疫比率也增加，5月10日以前，20至39歲者染疫為三成四，一度降至99.9%，但昨天新增個案顯示，年輕者染疫升到25.2%。陳時中籲請年輕人「防疫不可鬆懈」。

疫情何時趨緩？陳時中說，整體看來似乎有新的高峰，但校正回歸個案仍多，有待這兩天清查後會更清楚；現在絕對沒有樂觀的本錢，目前初步數據看陽性率有往下降，但母數不夠大，還需要觀察一段時間。被問到是否需要升上四級警戒，陳時中認為，「現在升四級還言之過早」。

•專家建議目標導向快篩

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，以發病日來看疫情持平，「但也有點擔心是否有往上爬的跡象」，因機構群聚事件讓個案數變多，也擔心苗栗電子廠是否造成新一波群聚蔓延，是後續觀察重點。台大公衛流病及預醫所教授陳秀熙建議，針對目前出現小型群聚的機構、醫院、工廠昨天爆發的代工廠本地員工及移工群聚，除了接觸者調查、隔離，也要立刻啟動目標導向的快篩，才能夠避免小群聚變成社區大爆發。