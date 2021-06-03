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年輕人鬆懈？他舉辦「第一屆年輕人向陳時中道歉大賽」

記者劉宛琳／即時報導
重啟核四公投領銜人黃士修在臉書發起「『對不起，是我防疫鬆懈了！』第一屆年輕人向陳時中道歉大賽」活動。圖／翻攝臉書
重啟核四公投領銜人黃士修在臉書發起「『對不起，是我防疫鬆懈了！』第一屆年輕人向陳時中道歉大賽」活動。圖／翻攝臉書

台灣本土新冠疫情爆發，確診人數持續上升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，目前疫情不太樂觀，並直指20至39歲的年輕人「防疫鬆懈」，確診比率升高至25.2%，引發年輕人不滿。重啟核四公投領銜人黃士修在臉書發起「『對不起，是我防疫鬆懈了！』第一屆年輕人向陳時中道歉大賽」活動，吸引不少人留言。

有人留言說：「對不起，我為我一到五早起上班不遲到道歉，畢竟我們醫院還沒要關門QQ」；也有人說，「對不起，是我防疫鬆懈了。我應該在宣布三級警戒的當下就辭掉工作宅在家戴口罩。每天為了三餐溫飽造成防疫破口，我很抱歉。」

還有人說，「對不起兩點中，我們年輕人鬆懈了！當初不應該選這個總統的，你就不會當衛福部長了，拜託你千萬不要在帶領我們，對不起我們真的不適合你，快點滾下台！」、「真是對不起，我這一年半來，每天換一個醫療口罩，辦公通勤或休假外出也都隨身帶三個備用，有時還會給沒有帶的人，我好像有一次出門 0.00001 秒沒戴正，調了一下。都是我的錯！對不起！」

還有人酸，「對不起阿中部長，我不該呼吸造成空氣傳播的可能，是我鬆懈了」、「對不起，原本還在惋惜今年生日只能自己過，殊不知明年有沒有生日可以過都不知道」、「對不起，我不該這時候還去上班，可是“國家”要求我去上班，不然我會餓死」。

防疫 疫情 陳時中

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