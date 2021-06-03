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台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台91歲爺確診自責害全家隔離 生前頻謝醫護惹人鼻酸

記者黃惠群／台北3日電
一位91歲的新冠肺炎確診者逝世，生前相當自責自己因去萬華拜拜，害全家都被隔離。（示意圖／本報資料照片）
一位91歲的新冠肺炎確診者逝世，生前相當自責自己因去萬華拜拜，害全家都被隔離。（示意圖／本報資料照片）

台灣本土新冠肺炎疫情嚴峻，確診死亡案例已飆破百人，其中多為長者、有慢性病史者。昨天上午有一位91歲爺爺逝世，有醫護在臉書分享，爺爺生前十分自責，認為是自己去萬華龍山寺拜拜而確診、害全家都要隔離；又因規定確診者病逝遺體要24小時內火化，兒子只能視訊看父親最後一面，讓醫護不捨泛淚。

這位醫護人員直言：「他真的沒有錯，卻還在自我反省」，對於近期的醫療暴力事件，他想問逃院的、砍傷、霸凌醫護人員的人，「你們到底知不知足？懂不懂珍惜？腦袋都在想什麼？」

該名醫護人員在文章中指出，91歲的爺爺過去身體硬朗，過去也沒什麼大毛病，但每天都去龍山寺走走、拜拜，自覺咳嗽後，篩檢後確診，入住檢疫所，後因呼吸喘入院，爺爺病況不穩且已屆高齡，家屬決定DNR（拒絕心肺復甦術，Do not resuscitation），最終轉來專責病房。

在專責病房期間，為了避免患者擅自下床跌倒及協助照護，經家屬同意，約束爺爺的四肢、之綁在床上，但爺爺想摸摸自己的頭不行，身體癢也不能抓，只能在床上扭來扭去，期望醫護解開約束。

但該名醫護坦言，爺爺不但呼吸喘不能離開氧氣，解開後又有跌倒的危險，甚至口口聲聲說著「要回家要回家」，這些都是必須約束的原因，能做的只有每兩小時為他翻身換姿勢，讓爺爺舒服一些。

該名醫護指出，被綁在病床上的爺爺不僅非常配合醫護人員，還經常向他們致謝，每次幫爺爺換尿布時，爺爺總是很乖的自己翻身把屁股抬起來，清理好身體後，就乖乖不躁動的躺著，讓該名醫護直言，「不知道是不是怕我們忘記你了，還是你真的舒服了」。

「每次一敲門進去，爺爺就會盯著你，好像是終於有人來陪我的那種感覺，看你在幹嘛，就像怕被人遺忘」，該名醫護指出，管灌時，爺爺也會一直向醫護說，「對不起對不起，我下次不會了，我下次會改進，讓我回家好不好」，雖然十分不捨，卻也無法說謊保證能讓爺爺回家。

昨日上午9時46分，爺爺不幸離世，卻因為法律規定，新冠肺炎亡者24小時內必須火化，家屬若要見最後一面，必須著全部防護裝備，但爺爺的家人全部都在隔離，兒子只能用視訊向爺爺說，「爸，好好跟菩薩走，家裡我會顧好，我會把你跟媽媽放在一起」，該名醫護此時拿著手機，努力不晃動，但眼眶早已因不捨而泛淚。

爺爺剛住院時還很自責地認為，自己是壞人，是自己害全家被隔離，自己不應該亂跑。發文的醫護表示，自己入行7年了，看了多少死亡，這次卻特別有感觸、內心也格外脆弱。

該名醫護坦言，「他只是一個住萬華的老人家，每天沒事到廟裡拜拜，再正常不過了，他真的沒有錯」，沒有錯的人，還在自我反省，但對於逃院的、砍傷、霸凌醫護人員的人，他想問，「你們到底知不知足？懂不懂珍惜？腦袋都在想什麼？」

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