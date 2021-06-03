＋549 台長照機構群聚連爆 陳時中坦承疫情沒往下降

文化大學四名住宿學生確診，北市快篩團隊進駐校園對314名學生執行篩檢，最後檢出14名陽性學生。（記者蘇健忠／攝影）

台灣昨新增372例本土確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例，另增12例死亡。自5月11日起，本波大規模社區群聚已有8098人感染，共137人死亡。指揮官陳時中坦承，「今天案例比較多，疫情 並沒有往下降」。

台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙表示，目前全台死亡人數卻仍在高峰，致命率節節上升，死亡率1.64%，跟全世界平均值2.1%非常接近。

台北市信義區長照 機構傳出新冠肺炎 群聚感染後，新北土城、基隆也傳出長照機構分別有33人及五人染疫，土城案例中99歲長者過世。淡水馬偕因為全院普篩，發現六名患者、四名陪病家屬及三名護理師確診。國泰醫院也有一位急診醫師確診。

此外，文化大學宿舍大倫館也有四名住宿生確診，北市府對宿舍314名學生快篩，檢出14名陽性。封測大廠京元電子發生移工宿舍群聚感染，兩天來共13人確診，苗栗縣府匡列接觸者227人核酸採檢，昨天下午檢出26人陽性。

群聚感染事件，已快速在各地發生。指揮中心統計，全台超過30家養護機構住民或工作人員確診，專家指出，機構群聚如「巷戰」，稍有不慎，就可能成為重災區。

新北市昨天爆出首家長照機構內部群聚感染事件，80歲指標個案因發燒入院檢查後確診，相關單位雖緊急全面快篩，多達33人染疫，其中99歲婦人因長期中風加上肺部疾病，確診後不幸死亡，是新北首例長照機構確診死亡個案。

已知33名確診者中，連同指標個案在內有25名住民，八人是工作人員。新北市長侯友宜表示，雖採取清空計畫，將住民分頭到各單位安置，之前也要求機構分艙分流、落實隔離，並依規定動線照顧，但還是發生這起事件。新北市衛生局長陳潤秋表示，因為照顧者跟被照顧者常在同一空間，目前無法推定所有感染者是否都遭同個指標個案傳染，除死者是重症外，其餘確診者多屬輕症或無症狀。

基隆市也有護理之家、洗腎診所各出現五名住民、病患染疫，洗腎診所另有二名清潔人員確診。基隆市衛生局長吳澤誠說，第一時間就全面快篩，「紅區」人員做PCR，確診案例都是匡列對象，情勢已管控。基隆市府也公布「洗腎診所加強版管理準則」，防止疫情擴散。

前疾管局局長蘇益仁說，目前治療新冠肺炎並無特效藥，又缺疫苗，住民染疫後，死亡風險大增。建議指揮中心，提前讓機構確診住民使用「瑞德西韋」，以降低重症及死亡率。