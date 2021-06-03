我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

＋549 台長照機構群聚連爆 陳時中坦承疫情沒往下降

台灣新聞組／台北3日電
文化大學四名住宿學生確診，北市快篩團隊進駐校園對314名學生執行篩檢，最後檢出14名陽性學生。（記者蘇健忠／攝影）
文化大學四名住宿學生確診，北市快篩團隊進駐校園對314名學生執行篩檢，最後檢出14名陽性學生。（記者蘇健忠／攝影）

台灣昨新增372例本土確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例，另增12例死亡。自5月11日起，本波大規模社區群聚已有8098人感染，共137人死亡。指揮官陳時中坦承，「今天案例比較多，疫情並沒有往下降」。

台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙表示，目前全台死亡人數卻仍在高峰，致命率節節上升，死亡率1.64%，跟全世界平均值2.1%非常接近。

台北市信義區長照機構傳出新冠肺炎群聚感染後，新北土城、基隆也傳出長照機構分別有33人及五人染疫，土城案例中99歲長者過世。淡水馬偕因為全院普篩，發現六名患者、四名陪病家屬及三名護理師確診。國泰醫院也有一位急診醫師確診。

此外，文化大學宿舍大倫館也有四名住宿生確診，北市府對宿舍314名學生快篩，檢出14名陽性。封測大廠京元電子發生移工宿舍群聚感染，兩天來共13人確診，苗栗縣府匡列接觸者227人核酸採檢，昨天下午檢出26人陽性。

群聚感染事件，已快速在各地發生。指揮中心統計，全台超過30家養護機構住民或工作人員確診，專家指出，機構群聚如「巷戰」，稍有不慎，就可能成為重災區。

新北市昨天爆出首家長照機構內部群聚感染事件，80歲指標個案因發燒入院檢查後確診，相關單位雖緊急全面快篩，多達33人染疫，其中99歲婦人因長期中風加上肺部疾病，確診後不幸死亡，是新北首例長照機構確診死亡個案。

已知33名確診者中，連同指標個案在內有25名住民，八人是工作人員。新北市長侯友宜表示，雖採取清空計畫，將住民分頭到各單位安置，之前也要求機構分艙分流、落實隔離，並依規定動線照顧，但還是發生這起事件。新北市衛生局長陳潤秋表示，因為照顧者跟被照顧者常在同一空間，目前無法推定所有感染者是否都遭同個指標個案傳染，除死者是重症外，其餘確診者多屬輕症或無症狀。

基隆市也有護理之家、洗腎診所各出現五名住民、病患染疫，洗腎診所另有二名清潔人員確診。基隆市衛生局長吳澤誠說，第一時間就全面快篩，「紅區」人員做PCR，確診案例都是匡列對象，情勢已管控。基隆市府也公布「洗腎診所加強版管理準則」，防止疫情擴散。

前疾管局局長蘇益仁說，目前治療新冠肺炎並無特效藥，又缺疫苗，住民染疫後，死亡風險大增。建議指揮中心，提前讓機構確診住民使用「瑞德西韋」，以降低重症及死亡率。

長照 疫情 新冠肺炎

上一則

陳時中：鴻海尚缺原廠授權

下一則

台91歲爺確診自責害全家隔離 生前頻謝醫護惹人鼻酸

延伸閱讀

外媒點評台2大防疫潰堤點 專家：成也蕭何敗也蕭何

外媒點評台2大防疫潰堤點 專家：成也蕭何敗也蕭何
台民間買疫苗誰有貨？陳時中：沒人拿到真正的貨品證明

台民間買疫苗誰有貨？陳時中：沒人拿到真正的貨品證明
郭董喊「全島一心」 鴻海購500萬劑BNT40小時遞件

郭董喊「全島一心」 鴻海購500萬劑BNT40小時遞件
台+327本土、13死 專家憂新一波家庭群聚發酵

台+327本土、13死 專家憂新一波家庭群聚發酵

熱門新聞

兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04
網友留言詢問，指揮中心表示就算捐贈也要政府跟原廠簽約，會不會增加捐贈困難度，郭台銘也罕見回應「會」。(圖截自郭台銘臉書)

郭台銘：仍會申購500萬劑BNT疫苗 不考慮採購中製疫苗

2021-05-29 18:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪