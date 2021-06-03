新聞眼 / 歐美殷鑑 疫情燒到機構難收拾

新北土城一家養護機構爆發群舉感染，33人確診、一人死亡，新北市2日派遣清潔隊至機構附近消毒。（圖：清潔隊提供）

雙北長照 機構相繼發生群聚，已有八人死亡，全台到底有多少機構長輩染疫？這兩天媒體一直在指揮中心記者會追問，指揮中心還是說不清楚，僅回答目前統計30家長照機構有確診事件，強調是零星一至兩名工作人員或住民染疫，如醫療應變組副組長羅一鈞指出，「就像醫療院所出現確診者一樣」，長照機構確診個案大多在社區感疫，才不慎帶入病毒。

但根據這一年多來歐美抗疫經驗，早已證明長照機構的多病長者是新冠疫情 下最大犧牲者，去年加拿大有4000多位長照住民染疫死亡，美國確診死亡者二成來自長照機構。機構長者行動力受限，當然是工作人員或訪視者將病毒帶去，目前台灣 60歲以上確診患者死亡率高達四成，機構長者染疫絕對與社區感染不同，需留意重症和死亡增加。

雙北機構至少已有60多人確診，多位學者苦口提醒，長照機構人手和防護設備都不能和醫療院所相比，疫情延燒至機構，恐一發不可收拾，指揮中心一定要加強支持長照機構防疫。但指揮中心昨天才提出六大原則，到處仍看得見破口，連照服員的基本防護裝備都沒有提供。一旦染疫，長者何辜？

除了手無縛雞之力的長輩，還有長期在社會角落的移工，京元電子爆發群聚其中有兩人是移工，此訊息同樣釋出滿滿的警訊，新加坡去年移工宿舍爆發大規模群聚，30萬名移工一半確診，占全國確診數九成。

疫情掃到弱勢或機構，絕對讓傳播速度加成，死亡案例也可能大幅增加。指揮中心面臨到的挑戰恐怕不是只有社區感染，後續的炸彈，火苗已在引信線上快速奔跑了。

媒體追問長照機構長者染疫人數，指揮中心一直沒有正面公布，只說：「請不要過於擔憂長照機構一定會死傷慘重，我們一定會努力控制死亡重症。」