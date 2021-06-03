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台防疫為何潰堤 外媒：不普篩、不敢逆時中

台灣新聞組／台北3日電
大規模接種計畫 獨缺疫苗 製表／醫藥組
大規模接種計畫 獨缺疫苗 製表／醫藥組

英國金融時報以「台灣必須改弦更張因應疫情首度大爆發」為報導標題，資深兩岸記者席佳琳直指台灣疫情失守的兩大主因，一是欠缺大規模篩檢機制，另一個是大家不敢「逆時中」、「質疑中央」的官僚文化。席佳琳也指出，台灣過去一年的抗疫經驗，顯然不足以應付這次的大爆發，台灣應該要趕快調整防疫策略。

報導也指出，過去16個月發生在印度、義大利甚至美國的情況，如今在曾為防疫模範生的台灣上演。台灣防堵新冠病毒一年多，但並未對疫情爆發做好準備。

疫情指揮中心指揮官陳時中昨說，「雖是結果論，但會虛心接受」，這波疫情確實來得急且快，在醫療量能準備上，經過這兩周的努力，現在醫療量能已漸漸平穩，指揮中心也持續把量能擴大，來因應整體疫情。

國民黨團總召費鴻泰批評，陳時中不誠實，不配到國會、必須下台，在陳時中講實話前，慎重考慮是否同意立院下周召開臨時會。民進黨立委陳亭妃說，防疫視同作戰，不可能陣前換將，國民黨勿用政治力擾亂防疫。

台大兒童醫院院長黃立民說，這一多年來，許多專家建議，入境廣篩及大規模感染演練、沙盤推演等，但台灣都沒做，可能剛開始太順，沒用心檢討或預先準備，風險判斷、危機感不足，這就是問題。

至於陳時中稱「醫療量能平穩」，黃立民說，雙北地區醫療量緊繃，「可能部長覺得還轉得過來，但第一線醫護很累了」。

中華民國防疫學會理事長王任賢說，疫情現已進入社區感染，中央應與地方合作防疫，指揮中心卻沒轉換心態，順風順水太久，才會措手不及。

台灣 疫情 防疫

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