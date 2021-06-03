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柯：國際疫苗 能打就先打

台灣新聞組／台北3日電
台北市長柯文哲表示「疫苗的問題，是非對錯大家心裡有數」。(圖／北市府提供)
台北市長柯文哲表示「疫苗的問題，是非對錯大家心裡有數」。(圖／北市府提供)

針對疫苗爭議，蔡英文2日在民進黨中常會表示，近來有一系列對國產疫苗而來的抹黑攻擊，她歡迎最嚴格的檢驗，只要拿出證據，一定從嚴查辦。她也表示，疫情期間，不要製造社會的對立，更不需要有這麼多的政治操作，這對和時間賽跑的研發和防疫人員來說是打擊，對於防疫一點也沒有幫助。

台北市長柯文哲表示「疫苗的問題，是非對錯大家心裡有數」，對於民進黨近來提出國外疫苗在第二期就取得緊急授權的說法，柯說，身為科學家、醫學院教授，很抱歉，他實在是沒有辦法支持目前中央的很多說法。

柯文哲表示，高鐵讓台灣變成一日生活圈，在台北發生的事情，三周後，就會發生在全台灣，先打疫苗將疫情圍堵，這恐怕是比較正確的做法，這與一年前不急著打疫苗已經不一樣。

柯文哲提到，他支持台灣的生技產業，也支持台灣疫苗產業，這也是國防必須的東西，但現在情況不一樣，國際有認證疫苗，價格也不是太離譜，能打就先打一些，尤其現在雙北，還沒有真的擴散到台灣各地區，疫苗先打，可以先封住。

柯文哲說，台灣不是只著眼在生技或疫苗產業，「我們是治療病人，不是治療一個機關」，戰略邏輯要清楚，中央要審思。

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