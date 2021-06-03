疫苗在哪?指揮中心拚1周打百萬劑

指揮中心預估，6月底將有200萬劑疫苗抵台 。記者謝承恩／攝影

指揮中心預估，6月底將有200萬劑疫苗 抵台，指揮官陳時中 昨宣布，大規模接種計畫三大面向，除增加醫療院所接種據點，並於村里辦公室社區、全聯社設置社區接種站，以及在學校、活動中心成立大型接種站，另建立「疫苗接種預約平台」，民眾透過手機、藥局、四大超商進行預約，希望一周接種100萬劑疫苗，10月底六成民眾打了第一劑。

至於長照機構爆發群聚感染，陳時中表示，擬將年長、重症高風險族群接種疫苗順位往前移，原本列在第六順位的長照人員提升至第五順位，75歲以上高齡的長者則變成第六類對象。

指揮中心指出，政務委員唐鳳正規畫「疫苗接種預約平台」，架構類似口罩實名制，民眾可以透過手機、電腦至「健保快易通」，先找出距離最近的接種點，再至平台預約疫苗接種。

指揮中心發言人莊人祥說，若疫苗數量足夠，6月到8月啟動全面接種作業，300家醫療院所每天接種300人次、每周54萬；衛生所布點200家，每天100人次、每周10萬人次；診所6月起800家，8月目標2000家，每天50人次、每周60萬。

社區接種站和外展服務，也是催打重點。莊人祥說，將在社區設接種站，例如，全聯社、里辦公室；陳時中說，只要接種人數超過1000人，就可以媒合醫療院所，請醫師、護理師前來接種。

AZ疫苗從3月22日第一批接種開始，陸續發生不良事件。其中，一例接種後引發併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS），經專家研判為台灣首例TTS個案，指揮中心將持續監測疫苗接種不良反應事件。

指揮中心指揮官陳時中表示，台灣發生首例因接種AstraZeneca COVID-19疫苗後，引發血栓併血小板低下症候群案例。案為30多歲男性，於5月12日接種第一劑AZ疫苗後，曾出現發燒等身體不適症狀，於三日後逐漸緩解。

5月19日起，出現微燒、持續頭痛、腹痛等症狀，就醫抽血檢查後，發現血小板低下，D-dimer異常升高等，同步影像學檢視頭部、腹部雖未發現血栓病兆，經臨床研判依「血栓併血小板低下症候群(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS)臨床指引」及時診治，個案目前血小板值恢復中，症狀已改善並轉至普通病房持續觀察中。

本案經專家審查，符合布萊頓合作組織(Brighton Collaboration)病例定義，研判為我國首例TTS個案。與會專家於綜整相關資料後表示截至目前國內AstraZeneca COVID-19已接種46萬1647人次，本例為我國首例TTS個案，發生率為百萬分之2.1，其他國家如英國於接種第一劑後TTS發生率約百萬分之12.3(截至5月1日)，歐盟則為百萬分之6.5(截至4月4日)，建議指揮中心應持續監測疫苗接種不良反應事件。

指揮中心呼籲，接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。

疫情不斷延燒，民進黨 高層憂心，三級警戒可能要再維持一到兩個月，直到疫苗開打才會露出曙光，並預估學生會直接停課到暑假；儘管蔡英文出面談話，但國人對疫苗短缺的抱怨仍持續，只要外購疫苗不到貨，都是民怨高峰期。

據指出，中央疫情指揮中心上周一度評估要將全國升為四級警戒，但最後維持三級，主因目前民眾「自主封城」已看到些微成效。不過，根據國外案例，社區感染擴散後，疫情多半都是反反覆覆爆發，因此也憂心三級警戒短時間內降不下來。

指揮中心推估6月有200劑外購疫苗到貨，但並不足以支撐整月的全國施打量。綠營人士也說，政府對鴻海創辦人郭台銘、佛光會等民間協助採購疫苗要盡快「開綠燈」，因為當前基層對持續打不到疫苗的民怨、恐慌，已達臨界點，再拖下去，民進黨2022選舉就直接打包了。

民進黨輿情系統顯示，這波民怨連親綠支持者都動搖，疫苗荒恐讓民意炸鍋，將全面衝擊民進黨政權。