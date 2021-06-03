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德駐台代表：BNT簽約否 非政府掌控

記者徐偉真／台北3日電
德國在台協會處長王子陶。(本報資料照片)
德國在台協會處長王子陶。(本報資料照片)

政府、民間企業爭取德國BNT疫苗，衛福部長陳時中日前表示BNT談判轉折，是今年1月8日雙方對於簽約新聞稿中「我國」兩字意見分歧因此破局；德國駐台代表（Thomas Prinz）昨天表示，契約簽訂與否的條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方，若契約雙方能夠達成共識，聯邦政府自然樂見其成。

王子陶在德國在台協會臉書上表示，長久以來台灣透過優秀的健康與衛生措施，控制住疫情，但近2周卻仍遭Covid-19疫情的襲擊。「老實說，疫情的控制，除了全體人民從上而下一致的努力，還得加上一點點的運氣」。

王子陶表示，他確信透過政府與人民共同的努力必能再次控制住疫情，他感謝許多各界人士，尤其是醫護人員，不眠不休站在第一線執行任務，自身亦承受著莫大的風險，全心全意致力維護全民的健康。他們身為在台的外國人，也受惠於台灣人民高度的自律與投入。

王子陶表示，他們注意到近來關於疫苗取得的爭議。「請相信，德國政府，特別是聯邦經濟部部長Altmaier本人，對於台灣與BioNTech間持續的溝通協調，盡了好一番努力。然而，契約簽訂與否與條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方。倘若契約雙方能夠達成共識，聯邦政府自然樂見其成」。

王子陶表示，順帶一提，德國是COVAX計畫中第二大國際捐款國，而台灣透過這項計畫，至今已自費購得60萬劑AZ疫苗，他期許，有來自不同廠牌、足夠的疫苗，包含BioNTech，儘快進口到台灣，屆時，即使隨著感染率下降，民眾能依舊維持高度的注射疫苗意願，在這次疫情受到控制後，能比先前站得更穩健。

台灣 疫情 疫苗

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