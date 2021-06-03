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台政院拍板「紓困4.0」 185萬人受惠 最高可領3萬台幣

記者鄭鴻達／台北報導
疫情衝擊各行各業。（記者林俊良／攝影）
疫情衝擊各行各業。（記者林俊良／攝影）

行政院院會今日通過規模2600億元台幣（約93億美元）的紓困4.0預算，其中自營業者與無一定雇主的生活補貼，投保薪資2.4萬元以下者，每人補貼3萬元，投保薪資2.4萬元以上者，也補貼每人1萬元，預計將有185萬名勞工受惠。

行政院今日於院會通過紓困4.0預算，歲出規模達到2600億元，其中勞動部的部分，編列449億元，用於辦理自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼、勞工紓困貸款利息補貼。

勞動部說明，即日起辦理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」及「勞工紓困貸款」兩項措施，預計將有185萬自營作業勞工接受補助，50萬名勞工接受紓困貸款補貼，以協助受疫情衝擊之勞工。

勞動部說明，將秉持行政院長蘇指示「補助從簡」、「核發從速」原則訂定相關紓困措施，並擴大辦理今年度「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」。勞動部說明，針對符合排富原則之適用對象，即具台籍、2019年度個人各類所得總額未達新台幣40.8萬元、且於今年4月30日已由職業工會參加勞工保險之自營作業者。  勞動部表示，符合上述累者，除延續去年針對月投保薪資未超過2.4萬以下之勞工，每人補貼3萬元外，對於月投保薪資超過2.4萬元的勞工，亦給予每人1萬元補貼，預計將有185萬人受補貼

勞動部說明，為防疫避免群聚，核發方式以「手續簡便」、「加速核發」原則設計，去年有領到該部生活補貼的勞工，今年生活補貼將直接撥入勞工帳戶。  勞動部表示，至於今年擴大納入補貼之自營作業勞工，可於6月7日至7月5日間，至勞動部勞工保險局e化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw），以「健保卡號＋戶口名簿戶號（免插卡）」或「自然人憑證」線上登錄本人之金融機構帳戶方式辦理，該局將於收件確認後儘速將款項匯入 。

勞動部說，今年也續辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供500億元自有資金，中小企業信用保證基金則提供十成信用保證，勞動部補貼第1年貸款利息，承貸銀行將陸續受理申請，預計可協助50萬名勞工。

勞工 紓困 貸款

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