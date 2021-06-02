台2日新增549例 疫情並沒有往下降

新北土城1家養護機構爆發群舉感染，33人確診、1人死亡，新北市2日派遣清潔隊至機構附近消毒。圖／清潔隊提供

台灣 2日新增372例本土確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例，另增12例死亡。自5月11日起，本波大規模社區群聚已有8098人感染，共137人死亡。指揮官陳時中 坦承，「3日案例比較多，疫情 並沒有往下降」。

這禮拜是關鍵期

「這禮拜是關鍵期！」台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙表示，在分析全台灣流行曲線後發現，全國5月23日至27日NPI（非藥物介入措施，如停課、異地辦公、禁止小型聚會、環境消毒、強制戴口罩等措施）落實度僅66%，Rt（有效病例再生數）值仍有1.9。如果落實度升到86%，Rt值跌破1，約至0.8，疫情才算逐漸收斂。

死亡數仍在高峰

陳秀熙提醒，目前全台死亡人數卻仍在高峰，致命率節節上升，死亡率1.64%，跟全世界平均值2.1%非常接近，但後者為全世界爆發疫情之初，醫療量能不足，重症患者無法獲得妥善治療所產生的數字，建議1、2周內，中央地方應齊心協力，做好病房分配，全力治療重症個案。

高齡重症逾3成

指揮中心表示，依WHO嚴重度分類，截至2日為止，全國共有1303名重症患者（嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群），占整體確診者的16.8%，其中233人使用呼吸器，兩人需用葉克膜；此外，在2958名60歲以上確診者中，912例為重症，比率達30.8%。

2日新增本土個案549例中，以新北市310例最多，其次為台北市152例，桃園市28例，基隆市18例，苗栗縣12例，彰化縣10例，高雄市5例，台東縣4例，台中市3例，新竹縣及台南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。雙北地區以外縣市共有87例，其中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。