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外媒點評台2大防疫潰堤點 專家：成也蕭何敗也蕭何

記者許政榆／台北報導
衛福部長陳時中。圖／引用自直播
衛福部長陳時中。圖／引用自直播

英國《金融時報》（FT）前日發表評論，台灣過去一年來對新冠肺炎疫情控制得宜，但近日本土疫情激增，主要有兩大問題，一是台灣欠缺大規模篩檢機制，其次是官僚文化，大家不敢「逆時中」，擊潰台灣疫情防線。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨回應，雖是結果論，但會虛心接受。多位專家認為外媒評論中肯，中央應該要好好思考。

《金融時報》評論，疫情爆發時台灣以邊境管制、隔離和追蹤措施成功抗疫。後來卻出狀況，包括陳時中拒絕用快篩檢測試劑進行普篩，堅持用精確但費時的PCR核酸檢測，作鎖定目標的篩檢；也未研究市面上快篩檢測試劑的效用，累積庫存，導致檢測試劑不足，大量檢測樣本堆積，使得指揮中心不能即時、明確判斷疫情走向。

另外FT評論，台灣把輕症病患送進設備最優良的醫院病床照料，以致醫院現在面對大量重症病患湧入顯得措手不及。陳時中說，各國媒體觀察各國情況，雖然是結果論，會虛心接受。疫情因來得快又急，不希望疫情拖垮醫療量能，經過兩週努力，現在醫療量能漸漸平穩，也會持續擴大量能。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，台灣過去許多專家提到入境廣篩，或是面對新興傳染病應進行大規模感染演練、沙盤推演等，但台灣都沒做，「可能剛開始太順，沒用心檢討或預先準備，風險判斷、危機感不足，這就是問題」。

針對陳時中所述「醫療量能平穩」，黃立民認為診斷、治療、預防三面向需並行，以雙北地區醫療量能來看，目前非常緊繃，分艙分流卻沒有足夠人力，後備能量根本不足，而政府買疫苗量不足、速度慢，「可能部長覺得還轉的過來吧，但第一線醫護很累了」。

中華民國防疫學會理事長王任賢認為，起初中央依《傳染病防治法》做集權管理，在機場或居家檢疫行得通，因經過14天隔離早以降低傳染力，但疫情已進入社區感染，勢必得與地方政府合作防疫，「成也蕭何敗也蕭何，順風順水太久，才會措手不及」。

不具名專家則表示，去年台大公衛學院與彰化縣府合作萬人血清抗體篩檢，被中央打壓的厲害，導致地方衛生局不敢再有作為，這回柯文哲比較大膽，首度在萬華做抗原快篩，才在短時間內匡列。他認為指揮層級應升高，包括疫情、醫院及疫苗分別設立，「陳時中不可能一個人規劃這麼大的事」。

疫情 台灣 陳時中

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