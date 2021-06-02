台京元電移工宿舍群聚感染13人 匡列接觸者再增26人陽性

京元電移工宿舍群聚感染已13人公布確診，縣府匡列相關接觸者進行採檢，今天下午初步採檢結果又有26人呈陽性。圖／苗栗縣政府提供

台灣 封裝測試大廠京元電子發生移工宿舍群聚感染，縣府匡列相關接觸者進行採檢，今天下午初步採檢結果又有26人呈現陽性，加上已公布的13名確診者，京元移工宿舍群聚案初估已有39人染疫，縣府表示已請求中央疫情指揮中心協助成立專案小組，啟動後續防治作為，6月3日將辦理全公司快篩，預計篩檢7300人。

京元電子表示，5月30日晚間接獲仲介公司通知，有2名外籍員工PCR檢測為陽性後，即連夜清查可能的接觸人員，匡列本國籍員工40餘人及外籍員工宿舍員工共200多人；外籍宿舍員工立即分別遷至其他宿舍進行1人1室隔離，本國籍員工31日起不進公司先居家自主管理，宿舍及廠房等有關工作生活區連夜再次消毒完成，匡列的員工協調縣府加速採檢及風險控制。

京元表示，5月31日起公司更進一步管制廠內員工流動，各廠區及樓層間管制流動，餐廳超商 店等暫時關閉，員工目前每天在內部防疫 系統上申報健康狀況。

苗栗縣政府表示，今天的新增個案中，案8984及案9120至9129共11人都與昨天公布案8605、8606為同工作場域或同宿舍的同事，6月1日PCR陽性確診後立即收治縣內醫院隔離，目前持續匡列接觸者227人，全數送公司防疫宿舍隔離並專案採檢PCR，今天下午全數採檢完畢，初步有26人採檢呈陽性。