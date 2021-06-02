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1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台民間買疫苗誰有貨？陳時中：沒人拿到真正的貨品證明

記者楊雅棠、邱宜君、許政榆、謝承恩／台北2日電
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（直播影片截圖）
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（直播影片截圖）

孫文學校總校長張亞中有意捐助共1000萬劑疫苗，但僅憑一紙來自廣東的藥品公司承諾書備受質疑，衛福部長陳時中昨也反映未收到相關公文，因此張亞中今天下午1時親赴疾管署送交採購中國大陸疫苗公文。副指揮官陳宗彥表示，希望張先生提出完整計畫方式進行。

張亞中2度送文件 指揮中心：缺完整計畫

陳宗彥表示，張亞中先生5月31日傍晚第一次送來，提到接受北京兩岸東方文化中心曾先生委託，今天則送來提到廣州幸福商貿有限公司的文件，又是透過曾先生提供，因此希望張先生提出完整計畫方式進行。

指揮官陳時中表示，要有原廠授權書，說起來文謅謅，但原廠有東西要賣給人，賣方有說要賣，才有辦法開始相關程序。也和大家講過，探詢過各大疫苗廠的政策都是跟中央政府往來，牽涉到倫理與分配問題。

鴻海委託台康提出 指揮中心：還缺原廠授權

至於目前送件的永齡基金會和接洽過的佛光山，是否有團體已確實拿到貨？陳時中表示，目前沒有人有拿到真正進來的貨品證明，都不算送件。現在鴻海委託台康正式提出，還缺原廠授權，指的是確實有貨而且確實願意來販售，保證出貨。

張亞中今親自赴疾管署送交採購中國大陸疫苗公文，並質問陳時中「你的人性在哪裡？這樣子下去還像個人嗎？只要你願意點頭疫苗就進得來。」他指出，救命如救火，政府以蒼生為念，老百姓的性命重要，之前引進萊豬變成萊豬黨，現在換成疫苗卻成了「高端黨」，推推拉拉為了什麼？現在陳時中只要願意接受，原廠證明文件跟疫苗效期一定給，而現在性命重要還是行政程序重要？政府不該阻擋救命藥。

張亞中也呼籲，就算台獨人士打疫苗也不會變統派，這根本是兩件事情，希望大家討論疫苗捐贈能少一點政治，所有人都可以接受疫苗，由中央政府統一調配，台灣全權應用，即便解讀統戰自己也沒話講。

疫苗 陳時中 中國

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