台灣首例 接種AZ疫苗後引發併血小板低下症後群

台灣中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，第一排由左到右為衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、經濟部常務次長林全能，第二排由左到右為發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台灣 從3月22日第一批AZ疫苗 接種開始，陸續發生不良事件。其中，一例接種後引發併血小板低下症後群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS），經專家研判為台灣首例TTS個案，指揮中心將持續監測疫苗接種不良反應事件。

指揮中心指揮官陳時中 表示，台灣首例因接種AstraZeneca COVID-19疫苗後，引發血栓併血小板低下症後群案例。案為30多歲男性，於5月12日接種第一劑AZ疫苗後，曾出現發燒等身體不適症狀，於三日後逐漸緩解。

5月19日起，出現微燒、持續頭痛、腹痛等症狀，就醫抽血檢查後，發現血小板低下，D-dimer異常升高等，同步影像學檢視頭部、腹部雖未發現血栓病兆，經臨床研判依「血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS）臨床指引」及時診治，個案目前血小板值恢復中，症狀已改善並轉至普通病房持續觀察中。

本案經專家審查，符合布萊頓合作組織（Brighton Collaboration）病例定義，研判為台灣首例TTS個案。與會專家於綜整相關資料後表示截至目前國內AstraZeneca COVID-19已接種461,647人次，本例為台灣首例TTS個案，發生率為百萬分之2.1，其他國家如英國於接種第一劑後TTS發生率約百萬分之12.3(截至5月1日)，歐盟則為百萬分之6.5(截至4月4日)，建議指揮中心應持續監測疫苗接種不良反應事件。

指揮中心呼籲，接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。